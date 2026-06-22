Avec Copilot Cowork, Microsoft ne veut plus seulement que Copilot réponde, résume ou rédige. Il veut qu’il exécute des tâches complexes, longues, multi-outils, dans l’environnement Microsoft 365. Après 3 mois de preview, l’agent passe en disponibilité générale pour les clients Microsoft 365 Copilot.

Claude Cowork avait ouvert la voie, celle d’agents IA capables de prendre en charge un objectif, de travailler sur des fichiers, des applications et des sources multiples, puis de rendre un livrable exploitable. Autrement dit, la transformation de l’IA en assistant d’exécution. Ces outils agentiques incarnent le glissement actuel de l’IA générative : on ne demande plus seulement une réponse, mais un résultat.

Leur succès tient précisément à ce changement de posture. Les utilisateurs ne veulent pas forcément apprendre à « prompter » mieux. Ils veulent déléguer des tâches fastidieuses : comparer des documents, préparer une réunion, synthétiser des données, organiser des fichiers, produire un mémo ou assembler un support.

Copilot Cowork s’inscrit dans cette même famille, avec une différence majeure : il est directement branché sur Microsoft 365, son graphe de travail, ses règles de sécurité et ses outils collaboratifs.

Un agent pour faire, à l’ère du faire faire…

Microsoft annonce cette semaine la disponibilité générale de Copilot Cowork dans le monde entier. L’agent est accessible depuis l’application Microsoft 365 Copilot et doit permettre de confier à Copilot des tâches longues, structurées et multi-étapes. L’utilisateur décrit le résultat attendu, Cowork planifie le travail, mobilise les sources nécessaires, utilise les outils disponibles et rend un résultat final.

Microsoft cite plusieurs exemples issus de la phase de preview : édition sécurisée de feuilles de calcul liées à des traitements batch, comparaison de milliers de fichiers entre deux versions d’un produit, analyse d’un pipeline commercial pour identifier les opportunités à risque. Bref, l’IA ne reste plus dans la fenêtre de conversation, elle devient un moteur de production supervisé.

Selon Microsoft, Copilot Cowork a été la fonctionnalité à la croissance la plus rapide du programme Frontier, avec une adoption par plus de la moitié du Fortune 500 durant la preview. C’est évidemment une métrique à prendre pour ce qu’elle est (une donnée marketing), mais elle confirme l’appétit des grandes entreprises pour des agents capables d’agir dans leur environnement de travail réel.

Microsoft joue l’intégration, la gouvernance et le multi-modèle

La promesse de Copilot Cowork repose sur trois piliers. D’abord, l’intégration à Work IQ, le moteur de contexte de Microsoft, qui permet à l’agent de s’appuyer sur les signaux issus d’Outlook, Teams, Excel, SharePoint, OneDrive ou Dynamics 365. Ensuite, l’exécution dans un environnement cloud contrôlé, afin que les tâches puissent continuer même lorsque le poste de travail est éteint. Enfin, le respect des politiques Microsoft 365 existantes : identité, permissions, conformité, audit, rétention, eDiscovery, labels de sensibilité et contrôles de gouvernance.

Microsoft insiste aussi sur son approche multi-modèle. À la disponibilité générale, Copilot Cowork s’appuie notamment sur les modèles Anthropic Opus 4.8 et Sonnet 4.6. Les clients du programme Frontier peuvent aussi accéder à GPT-5.5. Un modèle maison, Cowork 1, doit arriver dans les prochaines semaines avec une promesse claire : réduire les coûts pour les tâches courantes.

Le vrai sujet : la facture

Car la grande nouveauté de cette GA est aussi économique. Copilot Cowork nécessite une licence Microsoft 365 Copilot, mais son usage est facturé en plus, à la consommation, via des Copilot Credits. Le coût d’une tâche dépend de quatre paramètres : les modèles utilisés, la récupération de contexte, les appels aux outils et la durée d’exécution.

Microsoft propose un mode PayGo, à 0,01 dollar par Copilot Credit, ainsi qu’une option P3 permettant de s’engager sur un volume d’usage en échange d’une remise. Les administrateurs peuvent activer Cowork manuellement, définir qui y a accès, fixer des plafonds de dépenses au niveau du tenant, des groupes ou des utilisateurs, et configurer des alertes. Les organisations issues du programme Frontier bénéficient d’un délai de grâce jusqu’au 1er juillet 2026 avant facturation.

C’est sans doute le point le plus important pour les DSI. Les agents IA promettent des gains de productivité réels, mais leur coût devient variable, dépendant de la complexité des tâches déléguées. Microsoft tente donc de vendre à la fois l’autonomie et le contrôle budgétaire.

Avec Copilot Cowork, Microsoft franchit une étape attendue : Copilot n’est plus seulement un assistant conversationnel intégré à Office, mais un orchestrateur de tâches. Reste à voir si les entreprises accepteront de payer l’exécution agentique à l’usage. Le passage de la démonstration spectaculaire à l’industrialisation maîtrisée se jouera forcément sur ce point précis.