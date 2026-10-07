ChannelNews réunit huit dirigeants de partenaires IT et quatre experts le mercredi 14 octobre à partir de 9h15, en direct de son studio de La Défense, pour décrypter les nouveaux enjeux du cloud : recomposition des infrastructures après VMware, maîtrise de la dépendance technologique et placement des charges de travail IA.

Inscription gratuite, replay inclus : https://matinales.channelnews.fr/matinale14-octobre-2026/

Le cloud reste un marché dominé par trois géants : les hyperscalers concentrent toujours plus de 65 % des dépenses cloud en France. Mais les certitudes se sont effondrées. La hausse brutale des coûts de licence VMware a rappelé aux entreprises un risque qu’elles ne veulent plus revivre : dépendre d’un seul fournisseur, quel qu’il soit. Dans le même temps, cloud native, conteneurs et IA générative redessinent les architectures, et 60 % des DSI européens prévoient d’augmenter leur recours aux fournisseurs cloud locaux en 2026.

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Pour les intégrateurs, hébergeurs, MSP, ESN et revendeurs, la question n’est plus « cloud public ou pas », mais comment combiner virtualisation, cloud public, cloud souverain, conteneurs et IA dans une architecture cohérente, ouverte et réversible. C’est un rôle de conseil qui s’ouvre, sur un cycle de migrations appelé à durer plusieurs années.

Premier terrain d’observation, l’après-VMware. De nombreuses entreprises réévaluent leurs choix d’hyperviseur. Vates, Nutanix, Proxmox, HPE VM Essentials, cloud privé, Kubernetes : quelles alternatives s’imposent, et pour quels usages ? Changer de technologie oblige-t-il à revoir plus profondément son architecture, et la hausse du coût des infrastructures physiques pousse-t-elle vers l’hébergement et les services managés ? Julien Mouton, directeur général d’ArcITek, Jan Gabriel, directeur Alliances & Marketing Offres Infogérance et services cloud d’ITS Integra, Julien Neyrial, PDG de Neyrial Informatique et administrateur du Groupe Séquence, et Jérôme Cournut, PDG d’ARS, partageront leurs retours terrain.

Deuxième sujet, le cloud maîtrisé. La dépendance technologique est désormais un risque à part entière : localisation de la donnée, portabilité et réversibilité doivent être pensées dès la conception des architectures. L’indépendance impose-t-elle de renoncer aux hyperscalers ? Jusqu’où profiter des services propriétaires sans compromettre sa capacité de sortie, et comment exploiter en même temps cloud public, cloud souverain et infrastructures on-premise sans multiplier les coûts et la complexité ? Sébastien Tinetti, directeur des opérations cloud d’OCI Cloud, Sébastien Lescop, directeur général de Cloud Temple, et Jan Gabriel en débattront.

Troisième axe, l’IA, qui redessine à son tour les architectures cloud. Services des hyperscalers, modèles déployés sur ses propres infrastructures, GPU loués auprès d’un cloud provider : sensibilité des données, coûts, performances, disponibilité des GPU et besoins de personnalisation deviennent déterminants. Assiste-t-on à l’émergence d’une architecture IA hybride ? Réponses avec Damien Vignault, CEO de Scalair, Sébastien Lescop et Marc Lidin, PDG d’InfoTelecom-HCI.

Les tables rondes seront ponctuées de quatre avis d’experts, assurés par Arnaud Gautier, directeur des offres cloud d’Inherent Partners, Ali Djidjelli, senior solution engineer chez Acronis, Victor Bousquet, sales manager channel de SoftwareOne, et Jean d’Ornano, director partners and ecosystems de Nutanix, partenaires de l’émission. Les débats seront animés par Johann Armand, rédacteur en chef de ChannelNews.

L’émission se tiendra le mercredi 14 octobre de 9h15 à 11h00, en direct et 100 % en ligne. Inscriptions sur la page de l’émission : https://matinales.channelnews.fr/matinale14-octobre-2026/