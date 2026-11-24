Porté par la forte demande de serveurs et l’intégration de Juniper Networks, Hewlett Packard Enterprise (HPE) enregistre une nette accélération de sa croissance au quatrième trimestre et renoue avec les bénéfices opérationnels sur l’ensemble de l’exercice.

HPE termine son exercice 2026 sur une nette accélération de sa croissance. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, son chiffre d’affaires a bondi de 50% sur un an, à 14,5 Md$. Son bénéfice net atteint 1,82 Md$, contre 175 M$ un an plus tôt, tandis que sa marge opérationnelle ajustée gagne 4,7 points, à 16,9%.

« L’exercice 2026 a été une année charnière pour HPE », souligne Antonio Neri, PDG du constructeur, dans le communiqué de résultats. Celui-ci estime avoir constitué un nouveau leader de l’industrie des réseaux et renforcé son positionnement sur le marché des infrastructures d’IA. HPE dispose désormais, selon lui, d’une capacité bénéficiaire accrue, d’une position concurrentielle renforcée et d’un portefeuille d’offres adapté aux prochaines étapes du développement de l’IA.

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Les ventes de serveurs ont quasiment doublé

Principales contributrices à cette croissance, les ventes de serveurs ont quasiment doublé (+94,7%), à 8,8 Md$. Les revenus du stockage progressent de 33,8%, à 1,5 Md$. Au total, la division Cloud & AI, qui englobe également les services financiers, voit ses revenus bondir de 68,6%, à 11,3 Md$, et sa marge opérationnelle passer de 9,3% à 18,4%.

La division réseaux, dont le périmètre s’est considérablement étoffé avec le rachat de Juniper Networks en juillet 2025, affiche pour sa part une croissance de 12,3%, à 3,1 Md$. Toutes ses activités progressent à deux chiffres, à l’exception de la sécurité (-1,8%). Sa marge opérationnelle se tasse néanmoins de 1,3 point, à 22,1%. HPE subit par ailleurs les effets du renchérissement des composants, sa marge brute ajustée reculant de 2,2 points séquentiellement, à 38,2%.

Une croissance attendue de 27% à 35% en 2027

Sur l’ensemble de l’exercice, HPE affiche un chiffre d’affaires record de 46,7 Md$, en hausse de 36,3%. Les ventes de serveurs progressent de 40,5%, à 25,2 Md$, et celles de stockage de 11,8%, à 5 Md$. Les revenus des réseaux bondissent de 73,6%, à 11,3 Md$, à la faveur notamment de l’intégration de Juniper Networks en année pleine.

Le résultat opérationnel ressort à 4,56 Md$, contre une perte de 437 M$ en 2025, exercice marqué par d’importantes dépréciations d’actifs. Le bénéfice net atteint 4,43 Md$ et le flux de trésorerie disponible fait plus que quadrupler, à près de 4,5 Md$.

HPE anticipe une nouvelle année de forte croissance en 2027, avec une progression de ses revenus comprise entre 27% et 35% et de son résultat opérationnel ajusté comprise entre 23% et 30%.