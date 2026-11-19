Deutsche Telekom annonce un investissement de 100 millions d’euros dans Mistral AI, via son fonds T.Capital Tech Fund. Réalisée dans le cadre de la levée de fonds de série D de la pépite française, cette prise de participation doit ouvrir la voie à un partenariat stratégique visant à déployer des solutions d’IA souveraines auprès des entreprises et administrations allemandes.

L’objectif est d’associer les modèles de langage et les logiciels de Mistral aux infrastructures cloud, aux capacités d’intégration et au portefeuille clients de Deutsche Telekom. Les deux groupes entendent ainsi proposer une alternative européenne aux solutions des hyperscalers américains, notamment pour les secteurs industriels et réglementés particulièrement sensibles à la maîtrise et à la confidentialité des données. Pour Mistral, ce rapprochement constitue une opportunité d’accélérer son développement commercial en Allemagne en s’appuyant sur T-Systems, la filiale de services aux entreprises de l’opérateur.

Cette alliance en préparation s’inscrit dans la stratégie de Deutsche Telekom visant à devenir un acteur majeur de l’IA souveraine en Europe. En février dernier, l’opérateur a inauguré à Munich, en partenariat avec Nvidia, une « usine d’IA souveraine ». Face à une demande soutenue, il vient d’annoncer un investissement supplémentaire de près de 250 millions d’euros pour en doubler les capacités de calcul, notamment grâce à l’intégration de processeurs Nvidia Blackwell Ultra.

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Cette infrastructure, exploitée par T-Systems, est destinée à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA ainsi qu’aux applications industrielles, notamment les simulations et les jumeaux numériques. Elle pourrait à terme accueillir les modèles de Mistral, qui vient également d’ouvrir un bureau à Munich.

L’investissement intervient deux mois après la levée de fonds record de 3 milliards d’euros réalisée en septembre par Mistral AI, sur la base d’une valorisation supérieure à 21 milliards d’euros, contre 11,7 milliards un an auparavant. Ce financement doit permettre à l’éditeur français d’accélérer ses investissements dans la recherche, les infrastructures de calcul et son expansion internationale.

Pour Deutsche Telekom, cette participation complète un portefeuille déjà fourni d’investissements dans l’IA, comprenant notamment Perplexity, ElevenLabs, n8n, Lovable et l’opérateur d’infrastructures Nscale. Son fonds T.Capital Tech Fund gère plus de 2 milliards d’euros d’actifs.