Myriam Salzenstein devient directrice de Nutanix France tandis que Guillaume André est promu general manager Europe du Sud du spécialiste californien du cloud hybride et de l’infrastructure hyperconvergée. Elle lui reporte directement.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur informatique, Myriam Salzenstein a désormais pour mission d’accélérer le développement commercial de Nutanix en France, notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de la défense et de la sécurité, mais aussi de renforcer l’écosystème de partenaires et d’accompagner les entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures IT.

Avant de rejoindre l’entreprise de San José, Myriam Salzenstein a passé quatre ans chez BMC Software, où elle a notamment accompagné des entreprises françaises du secteur banque-assurance, avant de prendre la responsabilité de grands comptes. Auparavant, elle a occupé diverses fonctions chez NetApp et développé une expérience internationale dans les secteurs des télécommunications et des fournisseurs de services.

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Myriam Salzenstein est diplômée de l’ESC Nantes (Audencia). Elle a également étudié à l’Université de Cincinnati en Italie et l’Université de Berkeley en Californie.