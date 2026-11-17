Le groupe français de conseil KPC poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de Smart Teem, cabinet spécialisé dans la Business Intelligence, le Data Engineering et l’Analytics & IA. Effective depuis le 2 novembre, cette opération permet à KPC de renforcer ses compétences techniques et son portefeuille de grands comptes, notamment dans le secteur bancaire.

Fondé en 2018 par Mohammed Lahlou, Smart Teem s’est notamment fait connaître pour son expertise sur les environnements Teradata. Basé à Rueil-Malmaison, le cabinet intervient dans la conception de solutions décisionnelles, la valorisation des données et le pilotage de projets Data et IA. Son intégration apporte 25 consultants supplémentaires à KPC et renforce ses capacités d’intervention en Île-de-France.

Le rapprochement vise à associer les compétences de KPC en conseil, gouvernance des données et processus métiers à l’expertise technique de Smart Teem et à sa connaissance des environnements data de ses clients. L’objectif est de proposer aux grandes entreprises un accompagnement couvrant à la fois la modernisation de leurs patrimoines de données et le déploiement de cas d’usage de l’IA au sein de leurs processus métiers.

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« Depuis plusieurs années, nous avons placé l’IA au cœur de notre stratégie. SMART TEEM a également fait ce choix très tôt, et c’est ce qui donne tout son sens à ce rapprochement », souligne Nicolas Veras, directeur général et cofondateur de KPC (photo).

Créé en 2010 à Aix-en-Provence, KPC revendique plus de 500 consultants et onze agences en France, à Montréal et en offshore. Le groupe intervient dans trois grands domaines : les plateformes et la gouvernance des données, les processus métiers (finance, EPM, supply chain et relation client) et le développement de solutions d’IA. Il s’appuie notamment sur des partenariats avec SAP, Salesforce, Snowflake, Pigment, dbt, Fivetran et DataGalaxy.

Cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de renforcement de ses expertises et d’élargissement de sa clientèle de grandes entreprises. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été communiquées.