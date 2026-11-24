La Silicon Valley est une habituée de drames dignes d’Hollywood. A l’instar de Sam Altman, évincé d’OpenAI puis remis à la tête de l’entreprise à peine 5 jours plus tard en 2023, voici que Jensen Huang reprend ses fonctions de CEO de Nvidia, 12 jours après son éviction par le conseil d’administration de son entreprise.

Jensen Huang a démissionné le 12 novembre dernier sur fond de scandale : trois liaisons extraconjugales, dont une avec Alice Huang, une femme d’affaires soupçonnée d’alliance avec Pékin. Oui mais, aux yeux de l’administration Trump, Jensen Huang est devenu « too big to fire » (trop important pour être licencié), tout comme les banques sauvées par l’argent public en 2008 semblaient « too big to fail » (trop importantes pour faire faillite). Sous l’impulsion de Jensen Huang, Nvidia ne s’est en effet pas contentée de vendre des puces dédiées à l’IA. Elle a financé ses propres clients par des prises de participation et des garanties de prêts pour la construction de centres de données à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Le départ de Jensen Huang a entrainé une chute du titre Nvidia en bourse, effaçant plusieurs centaines de milliards de dollars de valorisation et faisant craindre au gouvernement étasunien un effondrement des investissements dans l’intelligence artificielle ainsi qu’une chute des fonds de pension du pays. Aussi le président Trump et le vice-président J. D. Vance sont-ils intervenus directement auprès du conseil d’administration de Nvidia pour obtenir la réintégration de Jensen Huang.

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Certes, le titre de Nvidia a rebondi de 33% suite à l’annonce mais le problème de gouvernance demeure. Que penser d’une entreprise de cette taille dont la valeur repose sur une seule personne, apparemment intouchable ? Le retour de Jensen Huang au poste de CEO, en dépit des promesses du conseil d’administration, ne règle ni les enquêtes en cours ni la question de la rentabilité réelle des milliers de milliards de dollars investis à crédit dans des infrastructures d’IA.

Le témoignage à huit clos de Jensen Huang devant le Congrès étatsunien est maintenu début décembre 2026.