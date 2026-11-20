Confronté à la multiplication des cyberattaques et à la montée des risques de sabotage, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, le 19 novembre, un plan de renforcement de la cybersécurité. Celui-ci prévoit notamment d’augmenter les dépenses de sécurité informatique des ministères, de renforcer la protection des installations industrielles connectées et de soutenir le développement de l’IA appliquée à la cyberdéfense.

À compter de 2027, chaque ministère devra consacrer au moins 5% de son budget numérique à la cybersécurité, une proportion qui devra atteindre 10% en 2030. L’État entend également accélérer la sécurisation de ses systèmes d’information, notamment en réduisant les interconnexions inutiles entre administrations et en intensifiant les audits et exercices de crise. Selon Matignon, seuls 70% des objectifs de sécurisation devraient être atteints fin 2026.

Le plan prévoit par ailleurs de renforcer la protection des infrastructures critiques, notamment dans le secteur énergétique, avec l’extension aux entreprises de taille intermédiaire de l’accompagnement assuré par l’Anssi. Cette priorité intervient après plusieurs attaques visant des équipements industriels connectés, dont les systèmes frigorifiques de centaines de supermarchés.

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Enfin, le gouvernement mobilise 200 millions d’euros issus de France 2030 pour financer des solutions d’IA capables de détecter les menaces, de simuler des attaques et d’accélérer la réponse aux incidents. Le chiffrement post-quantique et la souveraineté technologique figurent également parmi les priorités.

Ce plan s’inscrit dans le prolongement de la stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 et de l’adoption, le 17 novembre à l’Assemblée nationale, du projet de loi Résilience transposant notamment la directive européenne NIS 2. Il reprend toutefois plusieurs mesures déjà annoncées en avril dernier, dont les engagements budgétaires en matière de cybersécurité et l’enveloppe de 200 millions d’euros. L’enjeu réside désormais dans leur mise en œuvre effective, alors que les administrations doivent composer avec une dette technique importante et des moyens contraints.