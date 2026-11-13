Une panne mondiale touche la suite cloud Microsoft 365 depuis hier, jeudi 12 novembre 2026. L’incident baptisé MO1550821 affecte plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde, y compris en France.

La multinationale étasunienne affirme qu’il ne s’agit pas d’une cyberattaque mais peine à résoudre le problème, d’où de nombreuses personnes demeurant sans accès à leur messagerie Outlook, ni à Teams, SharePoint, OneDrive ou Copilot. 24h plus tard, en ce vendredi 13 novembre 2026, les services M365 ne sont toujours pas entièrement rétablis. Ils restent officiellement classés en « dégradation de service », sans heure de rétablissement complet confirmée.

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Microsoft précise que les entreprises clientes sous contrat professionnel pourront réclamer un dédommagement. D’ici là, il est possible de suivre l’état de la panne sur le tableau de bord status.cloud.microsoft.