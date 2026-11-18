Les agences de cybersécurité américaine (CISA), française (ANSSI) et européenne (CERT-EU) appellent les entreprises à corriger sans délai une vulnérabilité majeure affectant Java. Référencée CVE-2026-114938 et surnommée Java4Shell, cette faille permet, sous certaines conditions, d’exécuter du code malveillant à distance sans authentification. Oracle et le projet OpenJDK ont publié des correctifs le 17 novembre.

Découverte par les chercheurs en sécurité de Calif, cette vulnérabilité résulte d’un défaut de gestion de la mémoire dans le décodeur Base64 d’OpenJDK. Elle peut provoquer un déni de service, permettre la divulgation de données sensibles ou conduire à la compromission complète d’un système. Oracle lui attribue un score de gravité de 8,1 sur 10 (CVSS 3.1), tandis que Calif l’évalue à 9,2 (CVSS 4.0).

Son impact potentiel est considérable compte tenu de l’omniprésence de Java dans les applications d’entreprise. Les chercheurs de Calif ont notamment démontré la possibilité d’exploiter cette faille sur des plateformes largement utilisées telles que Keycloak, Atlassian Jira et Confluence, Jenkins, JFrog Artifactory et PingFederate, sans authentification préalable. D’autres produits comme Elasticsearch, Apache Kafka ou Apache Solr sont également concernés, mais nécessitent une authentification dans les scénarios démontrés.

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L’exploitation de Java4Shell reste toutefois soumise à plusieurs conditions. Elle nécessite notamment un processeur x86-64 prenant en charge les instructions AVX-512 VBMI, une version vulnérable de Java et la possibilité de transmettre des données Base64 malveillantes au décodeur. Les architectures ARM64 ne sont pas concernées.

La vulnérabilité affecte plusieurs versions de Java SE et d’OpenJDK, notamment les branches 17, 21, 25 et 27, ainsi que des distributions dérivées comme Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Azul Zulu ou Microsoft Build of OpenJDK.

Le CERT-EU recommande de déployer prioritairement les correctifs sur les applications exposées à Internet et de redémarrer les machines virtuelles Java après leur installation. L’ANSSI rappelle que de nombreux logiciels embarquent leur propre environnement Java, ce qui impose de vérifier également les versions intégrées aux applications et équipements tiers.

En attendant l’application des correctifs, les administrateurs peuvent désactiver temporairement l’optimisation Base64 concernée à l’aide de paramètres de la JVM. Cette mesure de contournement nécessite également un redémarrage.