L’ESN francilienne Spie ICS promeut Pierre Gaio en qualité de directeur de ses activités dans le Grand-Atlantique. Pierre Gaio rejoint également le comité de direction de la filiale du groupe Spie, piloté par sa directrice générale, Delphine Ferrier.

A ce nouveau poste, Pierre Gaio a pour mission de renforcer la présence de Spie ICS au sein des secteurs privé et public sur un périmètre allant de Rennes à Toulouse, en passant par Nantes et Bordeaux. Dans cette partie de la France, la société compte près de 1.000 collaborateur·rice·s réparti·e·s dans 11 agences. Les expertises mises en avant par l’ESN sur ce territoire sont les postes de travail numériques, les infrastructures cloud, les applications, les services de décarbonation, la cybersécurité et l’intelligence artificielle (IA).

Avant de rejoindre Spie ICS il y a près de 20 ans, Pierre Gaio a été analyste financier chez HP (2002-2004), puis chez Airbus (2006). Nommé directeur du département aéronautique de Spie ICS en 2018, il a pris la tête du département Aéronautique & Défense en 2022, tout en devenant référent RSE de la société.

Pierre Gaio est titulaire d’un DUT de gestion des entreprises et des administrations de l’IUT de Grenoble et d’une licence de l’Université de Coventry. Il a également suivi une formation à l’Ecole de commerce de Toulouse.

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