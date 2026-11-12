Les dépenses mondiales consacrées à l’intelligence artificielle devraient atteindre 4.050 milliards de dollars en 2027, en progression de 47,5% sur un an, selon les dernières prévisions de Gartner dévoilées le 12 novembre. Les infrastructures concentreraient à elles seules 2.397 milliards de dollars, soit 59% du total, contre 1.563 milliards en 2026 (+53%).

Cette croissance est principalement alimentée par la multiplication des infrastructures de calcul déployées par les hyperscalers et les fournisseurs de néoclouds. Les serveurs optimisés pour l’IA constituent le premier poste d’investissement. Les dépenses correspondantes devraient bondir de 527,6 milliards de dollars en 2026 à 957,2 milliards en 2027, soit une hausse de plus de 80%.

Gartner attribue cette envolée à l’augmentation des besoins de calcul pour l’entraînement des modèles, mais aussi à la montée en puissance de l’inférence, à mesure que les usages se généralisent. Le cabinet souligne également l’effet inflationniste de la hausse des prix des mémoires sur les serveurs optimisés pour l’IA.

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Les dépenses logicielles et de services progressent également, mais à un rythme moins soutenu. Gartner anticipe une hausse de 42% des dépenses de logiciels d’IA, à 649 milliards de dollars, et de 29,5% pour les services, à 746 milliards. Ces derniers profitent des besoins d’accompagnement des entreprises en matière de stratégie, de préparation des données, d’intégration et de déploiement des solutions.

Parmi les segments les plus dynamiques figurent les agents et assistants d’IA, dont les dépenses devraient plus que doubler, passant de 30 à 67 milliards de dollars. Le marché des modèles d’IA générative devrait quant à lui progresser de 82%, à 51 milliards de dollars. Malgré l’essor des modèles spécialisés, les modèles de fondation devraient encore représenter 81% des dépenses de ce segment en 2027.

Une croissance qui fait peser un risque de dépréciation sur les infrastructures

Ces prévisions interviennent alors que Gartner alertait, dans une étude publiée le 14 octobre, sur les risques financiers associés à cette course aux investissements. Le cabinet estime que plus de 3.500 milliards de dollars de dépenses d’infrastructures d’IA pourraient être exposés à un risque de dépréciation d’ici à fin 2030 si les fournisseurs maintiennent leur rythme actuel d’investissement.

Selon ses calculs, les propriétaires de centres de données dédiés à l’IA devraient générer 8.500 milliards de dollars de revenus cumulés d’ici à 2030 pour couvrir leurs investissements, leurs coûts de financement et assurer une rentabilité de 12% du capital investi. Or, les revenus attribuables à ces infrastructures ne devraient pas dépasser 3.600 milliards de dollars sur la période.

Gartner anticipe en conséquence une consolidation majeure du secteur, estimant que plus de 80% des fournisseurs de néoclouds pourraient perdre leur indépendance d’ici à 2030, sous la pression des coûts et faute de modèles économiques suffisamment différenciés.