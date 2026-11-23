Évoqué par les médias américains vendredi dernier, le rapprochement entre CrowdStrike et Zscaler est désormais officiel. Les deux géants américains de la cybersécurité ont annoncé lundi 23 novembre la signature d’un accord définitif prévoyant le rachat de Zscaler pour 43,9 milliards de dollars, soit environ 38 milliards d’euros. Entièrement financée par échange d’actions, l’opération doit donner naissance à un nouveau poids lourd capable de rivaliser avec Palo Alto Networks sur le marché des plateformes de sécurité intégrées.

Selon les termes de l’accord, approuvé par les conseils d’administration des deux entreprises, les actionnaires de Zscaler recevront 1,135 action CrowdStrike pour chaque action détenue. Sur la base du cours de clôture de CrowdStrike vendredi 20 novembre, l’offre valorise chaque action Zscaler à 260,41 dollars, soit une prime de 34%. À l’issue de l’opération, les actionnaires actuels de CrowdStrike détiendront 84,1% du nouvel ensemble, contre 15,9% pour ceux de Zscaler.

La finalisation est attendue au second semestre de l’exercice fiscal 2028 de CrowdStrike, soit entre août 2027 et janvier 2028, sous réserve des autorisations réglementaires et de l’approbation des actionnaires de Zscaler. Jay Chaudhry, fondateur et PDG de Zscaler, et ses affiliés, qui contrôlent environ 34% du capital, se sont déjà engagés à soutenir l’opération.

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Un nouveau géant de la sécurité intégrée

Sur le plan industriel, CrowdStrike entend compléter sa plateforme Falcon avec les technologies de sécurité réseau et Zero Trust SASE de Zscaler. L’objectif est de réunir au sein d’une même plateforme la protection des terminaux, des identités, des environnements cloud et des connexions réseau, tout en mutualisant les données de télémétrie pour améliorer la détection et la réponse aux menaces, notamment celles liées à l’essor de l’intelligence artificielle.

Les deux entreprises, déjà partenaires technologiques et fortes de plus de 2 000 clients communs, entendent également développer les ventes croisées. Les solutions Zscaler doivent notamment rejoindre le programme de souscription flexible Falcon Flex. CrowdStrike compte aussi mobiliser son réseau de partenaires, intégrateurs et MSSP pour accélérer leur diffusion.

Le nouvel ensemble devrait représenter plus de 10 milliards de dollars de revenus annuels récurrents (ARR). CrowdStrike anticipe un milliard de dollars de synergies commerciales annualisées à 30 mois et 500 millions de dollars d’économies annuelles à 18-24 mois après la finalisation du rapprochement.

Des résultats trimestriels solides, mais une Bourse inquiète

L’annonce intervient alors que CrowdStrike vient de publier des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre fiscal 2027, clos le 31 octobre. Son chiffre d’affaires a progressé de 28% sur un an, à 1,58 milliard de dollars, tandis que ses revenus annuels récurrents ont augmenté de 27%, à 6,26 milliards de dollars. L’éditeur a renoué avec les bénéfices, dégageant un résultat net de 24,9 millions de dollars, contre une perte de 26,8 millions un an auparavant. Son flux de trésorerie disponible a bondi de 60%, à 474 millions de dollars.

Fort de ces performances, CrowdStrike relève ses prévisions annuelles et vise désormais un chiffre d’affaires compris entre 6,078 et 6,084 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2027, hors contribution de Zscaler.

Ces résultats n’ont toutefois pas suffi à rassurer les investisseurs. Le titre CrowdStrike reculait de plus de 8% dans les échanges d’avant-Bourse lundi, les marchés s’inquiétant notamment du montant de l’acquisition, de ses risques d’intégration et de la dilution induite par son financement en actions.