Databricks voit grand pour son développement en Europe et au Moyen-Orient. L’éditeur étasunien de solutions de données et d’IA prévoit d’y consacrer près de 3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, avec l’ambition de renforcer son ancrage régional et de capter une part croissante des investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle.

Ces investissements serviront principalement à renforcer ses capacités de recherche et développement, ses équipes commerciales et ses ressources d’accompagnement des clients et partenaires. Databricks entend notamment soutenir le déploiement de ses solutions Lakebase (base de données PostgreSQL pour les applications d’IA), Genie (assistant IA d’analyse des données métier) et Unity Gateway (gouvernance et contrôle des coûts des modèles d’IA).

L’éditeur, qui emploie déjà plus de 2 000 personnes dans la région EMEA, prévoit d’y augmenter ses effectifs d’environ 50% au cours des trois prochaines années. Il s’appuiera notamment sur ses centres de R&D d’Amsterdam, Berlin, Belgrade et Aarhus. Les Pays-Bas bénéficieront à eux seuls de plus de 500 millions de dollars d’investissements, destinés notamment à développer le centre d’Amsterdam, le plus important de Databricks en Europe. L’entreprise prévoit d’y doubler ses effectifs et vient d’inaugurer de nouveaux bureaux de 13.000 m².

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Le programme comprend également un volet formation, avec l’objectif de former 500 000 étudiants et professionnels aux technologies de la donnée et de l’IA dans la région EMEA d’ici à 2030. Databricks entend parallèlement renforcer son soutien aux start-up locales. L’éditeur a notamment investi récemment dans la jeune pousse française Tsuga, spécialisée dans l’observabilité, ainsi que dans deux entreprises britanniques, Advancing Analytics et Applied Computing.