Le fournisseur français de stockage cloud et de solutions collaboratives organisera le 24 septembre à Paris son premier événement partenaires. Devant une trentaine de revendeurs et MSP, Leviia détaillera les évolutions de sa plateforme de stockage objet et de sa suite collaborative.

Deux ans après la création de son programme channel, Leviia s’apprête à réunir pour la première fois ses partenaires. L’événement se tiendra le jeudi 24 septembre à L’Imprimerie, dans le 11e arrondissement de Paris.

Une trentaine de partenaires sont attendus, essentiellement franciliens. Des revendeurs et intégrateurs nationaux tels que SCC, Tibco, Spie, CFI et Ava6 seront représentés, ainsi que plusieurs MSP. Leviia entend ainsi faire se rencontrer deux catégories d’acteurs qui n’abordent pas nécessairement de la même manière la commercialisation et l’exploitation de ses solutions pour confronter leurs cas d’usage, leurs marchés et leurs modèles de services au cours des échanges informels. « L’objectif est que chaque partenaire prenne conscience qu’il existe désormais un véritable écosystème Leviia », explique Chloé Benabbou, responsable channel de l’entreprise (photo).

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L’événement prendra la forme d’une matinée resserrée autour d’une plénière de deux heures, suivie d’un déjeuner. L’éditeur présentera la situation de l’entreprise, sa stratégie et ses priorités pour ses deux lignes d’offres : le stockage objet S3, d’une part, et la suite collaborative, d’autre part.

Leviia profitera de la matinée pour revenir sur les évolutions apportées au cours des six derniers mois à sa plateforme S3 et présenter sa feuille de route. Parmi les nouveautés figure la possibilité de déconnecter le stockage afin de constituer une copie isolée, moins exposée à une compromission du système d’information.

La gestion des accès a également été renforcée. Les clients et partenaires peuvent désormais régénérer leurs clés ou leur attribuer une date d’expiration en fonction de leurs politiques de sécurité. Autre nouveauté : la console channel offre désormais la possibilité de créer des profils d’administrateurs assortis de droits différenciés. Un collaborateur administratif peut ainsi accéder aux factures et aux données d’abonnement sans pouvoir consulter les données stockées.

Leviia dévoilera enfin à ses partenaires plusieurs évolutions majeures portant sur sa suite collaborative. Développée avec Nextcloud, celle-ci regroupe le stockage et le partage de fichiers, la messagerie, le chat, la visioconférence, les agendas, les formulaires, les sondages et des fonctions de mini-sites comparables à SharePoint. L’éditeur devrait annoncer des nouveautés affectant aussi bien son périmètre fonctionnel, ses services associés, le rôle dévolu au channel, et même la typologie des clients visés. Leviia constate une accélération de la demande pour sa suite collaborative dans le secteur public comme dans le privé. Présentée comme une alternative souveraine à Microsoft 365, celle-ci représente désormais environ la moitié de son activité, à parité avec le stockage objet.

Cette première convention vient consacrer la montée en puissance rapide du réseau indirect. Leviia estime avoir intégré environ 80 partenaires supplémentaires au cours des douze derniers mois, dont plus de 50 depuis le début de 2026. La société a parallèlement renforcé son équipe channel avec l’arrivée de Chloé Benabbou en janvier, puis le recrutement d’une seconde responsable de compte en juin.

Cette dynamique prolonge le virage entamé en 2023. Leviia avait alors fait du channel son principal levier commercial et décidé de transmettre aux partenaires l’ensemble de ses nouvelles opportunités sur le stockage objet. Ce basculement est désormais achevé : toutes les nouvelles affaires S3 passent par des revendeurs ou des intégrateurs, même si l’entreprise conserve encore un portefeuille de clients historiques en direct.

Au passage, Leviia a fait évoluer son discours d’une logique de stockage et de sauvegarde vers celle de protection et de résilience des données. Une évolution qui contribue, selon l’entreprise, à fluidifier les cycles de vente et facilite le recrutement de nouveaux partenaires.