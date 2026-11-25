A l’occasion du Salon des maires, Cybermalveillance.gouv.fr publie sa quatrième étude avec OpinionWay sur la maturité des collectivités en matière de cybersécurité. La dernière édition datait de 2024.

Désormais 42% des 2.830 élu·e·s interrogé•e•s jugent leur niveau d’exposition élevé (+4 points par rapport à 2024). La hausse atteint +5 points parmi les communes de moins de 1.000 habitant·e·s et est particulièrement marquée chez celles de 300 à 999 habitant·e·s (+10 points).

La très grande majorité des collectivités déclare avoir déployé au moins un dispositif de sécurité, avec un chiffre moyen de 3,7 contre 3,4 en 2024. Au-delà des « basiques » (antivirus, sauvegardes, pare-feu), le gestionnaire de mots de passe (27%, soit +7 points) ou encore l’authentification multifactorielle (15%, +8 points) sont davantage adoptés par les collectivités de moins de 1.000 habitant·e·s. En revanche, 65% des collectivités reconnaissent avoir recours à leurs équipements personnels pour leurs besoins professionnels.

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Désormais, 65% des collectivités victimes d’une cyberattaque en connaissent la cause (+10 points). L’hameçonnage arrive en tête de ces causes (38%, +8 points), suivi d’une « faille non corrigée » (15%, +5 points).

Cependant, 6 collectivités sur 10 (59%) s’estiment insuffisamment préparées en cas de cyberattaque (vs 54% en 2024) et parmi elles 76% indiquent ne pas disposer d’une procédure de réaction en cas d’attaque (44%) ou ne pas la connaitre (32%, +4 points).

Pour autant, la sécurité informatique n’est pas au premier plan des préoccupations des élu·e·s : 28% déclarent ne pas en faire un sujet prioritaire et 34% manquer de temps. Malgré une forte recrudescence des cyberattaques et violations de données, les budgets ne sont pas extensibles. Seules 16% (+6 points) envisagent d’augmenter leur budget de sécurité informatique l’an prochain. Le budget sécurité s’élève à moins de 1.000 euros pour 71% du panel. 18% des collectivités disent être dépourvues de toute gestion en matière de sécurité informatique ou ne pas savoir si elle existe.

Face à ces constats, Cybermalveillance.gouv.fr rappelle avoir créé un mémento avec l’AMF pour mieux accompagner les communes rurales, « particulièrement vulnérables ». « Des mesures simples et un accompagnement par un prestataire de confiance permettraient à de nombreuses communes de se protéger et de pouvoir affronter une attaque », conclut Jérôme Notin, le directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr