Oracle entend s’appuyer davantage sur son écosystème de partenaires pour accompagner sa croissance dans le cloud et l’intelligence artificielle. À l’occasion de sa conférence annuelle AI World, qui s’est tenue du 25 au 28 octobre à Las Vegas, le groupe a annoncé un investissement d’un milliard de dollars sur quatre ans dans son programme Oracle Partner Network (OPN). Cet investissement s’accompagne d’une réorganisation de ses équipes partenaires et d’une volonté de faire de sa marketplace un véritable canal de distribution.

L’enveloppe annoncée doit permettre de renforcer l’accompagnement des partenaires à toutes les étapes du cycle commercial, explique Christophe Bougot, en charge des partenaires chez Oracle France. En amont, il s’agit de leur faciliter la création d’offres en mettant à leur disposition des environnements de test et de développement ainsi que des ressources techniques pour concevoir leurs architectures. Sur le volet commercial, Oracle prévoit de renforcer ses incitations financières et ses moyens marketing. L’éditeur entend également étoffer ses dispositifs de formation et d’accompagnement au déploiement et récompenser les partenaires qui développent de nouveaux usages chez les clients existants.

La priorité est de donner davantage de moyens aux partenaires existants, mais l’éditeur espère que cette initiative contribuera à terme à élargir son écosystème partenaires. L’essor de l’IA contribue notamment à resserrer les liens avec les grands cabinets de conseil, tels que KPMG et Deloitte, historiquement davantage positionnés sur les aspects fonctionnels et qui cherchent désormais à accompagner les entreprises dans leur transformation par l’IA.

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Parallèlement, Oracle a engagé depuis le début de son exercice fiscal, en juin dernier, une réorganisation baptisée « One Oracle », visant à décloisonner ses activités applications et technologies et à privilégier une approche par secteur d’activité. Cette réorganisation doit se traduire par le regroupement au sein d’une même équipe de la gestion des différents profils de partenaires, jusqu’alors suivis par des équipes distinctes. Ce rapprochement devrait être finalisé au cours du premier semestre 2027.

Oracle revendique actuellement quelque 150 partenaires en France, dont une centaine d’éditeurs indépendants (ISV). Une trentaine de partenaires – parmi lesquels des intégrateurs locaux, tels Deep (ex-Digora), Constellation ou Koesio, et des grands intégrateurs internationaux, tels Accenture et Deloitte – sont suivis en direct par les équipes de Christophe Bougot. Les autres sont gérés par ses grossistes à valeur ajoutée (Arrow, Ingram Micro et TD Synnex). L’éditeur estime que quelque 70 % de ses projets sont implémentés par ses partenaires.

Autre axe fort de la stratégie indirecte de l’éditeur : la montée en puissance de sa marketplace. Oracle souhaite notamment inciter ses partenaires à développer leur propre propriété intellectuelle sur ses infrastructures et à la commercialiser via cette plateforme pour élargir leurs débouchés à l’international. Pour favoriser cette dynamique, l’éditeur intéresse financièrement ses propres commerciaux à la vente des solutions de ses partenaires. Les clients peuvent également mobiliser leurs crédits de consommation cloud (Universal Credits) pour acquérir des solutions tierces. La marketplace permet en outre aux ISV de proposer des offres personnalisées à leurs clients (Private Offers) et aux intégrateurs et revendeurs de commercialiser des offres combinant les solutions de plusieurs éditeurs. Cette approche en est encore à ses débuts en France.

Christophe Bougot souligne l’intérêt croissant des partenaires pour les technologies Oracle, dont témoigne le succès de la journée qui leur était consacrée en amont d’AI World à Las Vegas. L’Oracle AI Experience Paris, qui s’est tenu le 17 novembre Porte Maillot (à Paris) avec le soutien d’Accenture, de Capgemini et d’Intel, a également fait salle comble. Cette manifestation était notamment consacrée à la définition des stratégies IA des entreprises, à l’intégration de l’IA agentique dans les applications métiers et aux infrastructures nécessaires à son déploiement. Autant de débouchés pour les partenaires de l’éditeur.