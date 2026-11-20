Laboratoire d’intelligence artificielle du Groupe Accelis, GAIA Labs veut rendre le travail plus intelligent. Pour porter cette ambition jusqu’aux PME et aux ETI, il a choisi de passer par les prestataires informatiques : MSP, ESN et intégrateurs déploient ses Agents collègues sous leur propre marque et règlent chacun d’eux, client par client, depuis une console unique.

Lancé en septembre 2025 par le Groupe Accelis, GAIA Labs développe des Agents collègues : des collègues IA qui rejoignent une équipe, prennent en charge ses tâches répétitives et travaillent dans un cadre fixé à l’avance. Installé en Seine-et-Marne, dans l’Est parisien, le laboratoire ne les vend pas en direct aux entreprises. Il les met à disposition des prestataires qui gèrent déjà leur informatique, et leur laisse la relation client, le prix et la facture.

Ce choix tient à l’ambition du laboratoire : que cette nouvelle façon de travailler ne reste pas réservée aux grandes organisations. Les PME et les ETI ont déjà un partenaire qui connaît leurs équipes, leurs outils et leurs contraintes : leur prestataire informatique. GAIA Labs veut qu’il devienne l’artisan de cette transformation chez ses clients, une entreprise après l’autre.

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L’essentiel

Né en septembre 2025 au sein du Groupe Accelis, GAIA Labs confie au canal (MSP, ESN, intégrateurs) la distribution de ses Agents collègues, qui libèrent les équipes des tâches répétitives.

Vendue en marque blanche, l’offre laisse au partenaire son prix et sa facture ; la console lui affiche, par client, le coût, la consommation et sa marge.

Depuis la console GAIA, il règle pour chaque agent et chaque client les droits, les connecteurs, la cadence, le budget et le niveau d’intelligence.

Rendre le temps aux équipes

Tout part d’un constat que chaque infogérant fait chez ses clients : une bonne part de la semaine s’use en gestes répétés, qu’il s’agisse de relancer, de vérifier, de recopier ou de trier. GAIA Labs veut rendre le travail plus intelligent en confiant cette répétition à un collègue IA, pour que les équipes gardent leur temps pour comprendre, choisir et décider.

Cette conviction en entraîne une autre : la confiance précède la délégation. Un Agent collègue n’obtient que les droits qu’on lui accorde, comme tout nouveau collaborateur, et l’entreprise peut tout reprendre à tout moment. « L’agent réfléchit, l’entreprise garde les clés. Tout ce qu’il fait reste écrit », résume le laboratoire.

Un collègue rattaché à un manager

Chez le client, l’Agent collègue arrive comme une recrue. Son manager l’accueille, et il reçoit une adresse e-mail à son nom, un compte Microsoft Teams, un agenda et un atelier web privé où il dépose tableaux de bord, synthèses et suivis de dossiers. Le prestataire n’a rien à installer sur les postes : l’agent se branche sur les outils que le client utilise déjà.

La mise en service tient en trois temps : une demi-heure de cadrage, où le manager et la DSI arrêtent les missions, les accès et le plafond de dépenses ; une première journée en lecture seule, sans rien envoyer qui n’ait été validé ; puis une autonomie bornée par ce plafond. Le catalogue compte dix programmes métier en production, du contrôle de gestion au support IT de niveau 1 en passant par l’analyse SOC, et trois en phase pilote, dont l’assistance comptable et les achats.

Une console pour piloter toute une flotte

C’est dans la console GAIA que le partenaire fait son métier. Il y règle, agent par agent et client par client :

les droits , accordés application par application : lecture, création, modification, suppression et action ;

, accordés application par application : lecture, création, modification, suppression et action ; les connecteurs (messagerie, fichiers, ERP, comptabilité, ticketing), que le prestataire retire d’un clic ;

(messagerie, fichiers, ERP, comptabilité, ticketing), que le prestataire retire d’un clic ; la cadence , bornée par des plafonds d’appels, pour éviter qu’un agent ne tourne en boucle ;

, bornée par des plafonds d’appels, pour éviter qu’un agent ne tourne en boucle ; le budget , un plafond mensuel en euros : alerte à 80 %, arrêt à 100 %, sans dépassement facturable ;

, un plafond mensuel en euros : alerte à 80 %, arrêt à 100 %, sans dépassement facturable ; le niveau d’intelligence, parmi quatre packs, dont dépendent à la fois ce que l’agent sait faire et ce qu’il coûte.

Côté sécurité, l’agent ne détient aucun identifiant. Les accès sont saisis par le prestataire dans la passerelle GAIA, qui vérifie chaque demande, mène l’opération et ne renvoie que le résultat. Tout est journalisé, y compris les refus, et le journal s’exporte pour un audit. Les données des agents sont hébergées en France, chaque entreprise cliente a son espace séparé et chaque agent travaille dans un conteneur isolé.

Deux agents placés chez le même client, l’un au support, l’autre à la comptabilité, reçoivent ainsi des droits et des budgets distincts, et aucun client n’hérite des règles d’un autre.

Une offre construite pour la marge du partenaire

Le modèle économique est laissé au prestataire, qui revend l’offre sous sa propre marque. C’est lui qui fixe le prix et émet la facture ; la console lui montre, client par client, ce que coûte chaque agent, ce qu’il consomme et ce qu’il lui rapporte. Pas d’engagement de durée, pas de volume plancher, pas de frais d’entrée : un premier agent suffit pour commencer. Et pour que la relation reste la sienne, une charte de non-sollicitation interdit au laboratoire de démarcher ses clients.

Les agents s’améliorent aussi sous l’œil du partenaire. Quand l’un d’eux trouve une meilleure manière de faire, un modèle de relance ou une trame de compte rendu, il la soumet sous forme de leçon. Le prestataire décide de la garder pour un client, de l’étendre à toute sa flotte ou de la proposer au laboratoire. Les leçons sont nettoyées des données personnelles et aucune ne sert à entraîner un modèle. Une bonne procédure se construit une fois et profite ensuite à tous les clients qui en ont besoin.

Éprouvé d’abord dans le groupe

Le laboratoire s’en tient à une règle : ne proposer que ce qu’il a d’abord vécu avec ses propres équipes. Fondé en 1995, le Groupe Accelis est présent dans l’enseignement supérieur, l’hospitalité et les services. C’est sur ses métiers, de la scolarité à l’hôtellerie en passant par l’infogérance et la comptabilité multi-entités, que chaque programme est mis à l’épreuve avant d’être publié.

Rendez-vous le 16 décembre à Paris

Pour montrer la console en conditions réelles, GAIA Labs réunit les MSP, ESN et intégrateurs le mercredi 16 décembre 2026, de 18 h 30 à 21 h, au Campus EBS Paris, dans le 13e arrondissement. Au programme : comment aider les clients PME et ETI à tirer parti de l’IA sans laisser filer les accès ni les coûts, et comment administrer toute une flotte d’Agents collègues. L’entrée est gratuite et les places sont limitées : inscription à la soirée partenaires du 16 décembre.

Les prestataires qui ne peuvent pas se déplacer peuvent rejoindre le programme partenaires de GAIA Labs et solliciter une démonstration de la console en 30 minutes, le laboratoire s’engageant à répondre sous 24 heures ouvrées. Plus d’informations sur gaialabs.fr.