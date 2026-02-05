A l’occasion d’IT Partners, Celeste officialise le lancement d’une nouvelle offre de cloud souverain et open source basée sur OpenShift. Pensée comme une alternative crédible aux plateformes de virtualisation propriétaires, cette solution vise en priorité les PME et ETI en quête d’une infrastructure ouverte, évolutive et maîtrisée.

L’offre repose exclusivement sur des briques open source éprouvées, capables de faire cohabiter virtualisation traditionnelle et conteneurisation applicative sur une même plateforme. Elle permet ainsi d’orchestrer machines virtuelles et conteneurs, d’automatiser les déploiements applicatifs et de supporter des architectures privées, hybrides ou multi-sites, y compris pour des usages avancés liés à l’IA et à l’analyse de données

Cette annonce intervient alors que Broadcom vient de mettre fin au programme Advantage Partner destiné aux fournisseurs de services clouds VMWare (VCSP) et restreint son écosystème à un nombre réduit de fournisseurs agréés Pinnacle. Pour les autres, les clients existants restent supportés mais sans pouvoir proposer VMware pour de nouveaux projets.

Si le lancement intervient dans ce contexte de rupture avec VMware, la démarche de Celeste s’inscrit avant tout dans une stratégie de diversification et de recherche de souveraineté, que la décision de Broadcom ne fait qu’accélérer.

« Les entreprises recherchent aujourd’hui des solutions souveraines d’hébergement. Elles veulent des alternatives durables aux fournisseurs monopolistiques, capables de concilier innovation, maîtrise des coûts et indépendance technologique. Avec notre offre cloud OpenShift, nous leur proposons un socle robuste et ouvert, prêt à répondre aux enjeux de demain, qu’il s’agisse d’automatisation, de cloud hybride ou d’intelligence artificielle« , explique Nicolas Aubé, président et fondateur de Celeste, qui observe que la présentation de l’offre suscite un fort intérêt des visiteurs sur son stand IT Partners.

L’activité cloud représente aujourd’hui environ 25 % du chiffre d’affaires de Celeste, avec l’objectif de la faire doubler de volume dans les prochaines années. Cette croissance s’appuie sur un portefeuille cloud renforcé par plusieurs acquisitions, un positionnement prioritaire sur le cloud privé, et une offre complétée par du cloud public (AWS, Azure). OpenShift constitue désormais le socle majoritaire des nouvelles plateformes, même si Celeste continue de proposer d’autres alternatives open source, comme Proxmox, pour des environnements plus modestes.

Opérée dans les six datacenters souverains de Celeste, en France et en Suisse, l’offre s’intègre nativement à ses services de connectivité, de cybersécurité et d’exploitation managée 24/7.