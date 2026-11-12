Le cabinet de conseil parisien mc2i fait évoluer sa gouvernance avec la promotion d’Emmylou Roszak en tant que directrice du pôle énergies, de Claire Allemand au poste de DRH et de Mathilde Comte en tant que directrice du pôle transport & industrie. Toutes trois font partie du comité exécutif de l’entreprise (Comex).

Diplômée de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas en management et nouvelles technologies, Emmylou Roszak (à gauche sur la photo) a rejoint mc2i en 2004. Elle y a effectué une grande partie de sa carrière, évoluant vers des responsabilités managériales toujours plus étendues jusqu’à sa promotion en tant que Senior Partner en 2016. A son nouveau poste, elle sera aux côtés d’Anthony Frescal « pour soutenir ses clients face aux défis de la transition énergétique (flexibilité des réseaux, décarbonation, valorisation de la data et IA) et poursuivre l’accompagnement des talents internes ».

Directrice de l’offre Ressources Humaines depuis 2022, Claire Allemand (au centre de la photo) succède à Benoît Capitant à la tête du pôle RH. Diplômée d’un Master en Management des Ressources Humaines de l’Université de Marne-la-Vallée, elle a rejoint mc2i en 2010. Elle a pour mission d’accompagner les directions RH dans leurs transformations.

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Directrice de l’offre transport et mobilités de Mc2i depuis 2023, le périmètre d’action de Mathilde Comte s’étend désormais à l’industrie. Diplômée de l’IMTBS et chez mc2i depuis 2011, sa mission est de consolider la présence de mc2i auprès des opérateurs de transport tout en accélérant le développement du cabinet auprès des acteurs industriels.

« Ces nominations illustrent l’ambition de notre plan stratégique 2027-2030 : être le partenaire de référence de nos clients dans leurs transformations les plus complexes. Elles traduisent un principe auquel nous restons fidèles : révéler et faire évoluer nos talents », souligne Olivier Hervo, le directeur général de mc2i. « Je tiens aussi à remercier Benoît Capitant pour plus de 27 ans d’engagement chez mc2i et pour sa contribution déterminante au développement de notre offre RH ».

Par ailleurs, trois nouveaux Senior Partners intègrent le comité de direction du cabinet : Matthieu Zekri qui participera au développement du secteur Energies et Utilities, Alexandre Biron qui renforcera celui de l’offre RH et Patrick Astier en charge du développement de l’offre Aérospatial et Défense.

Présent à Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Brest, Angers, Toulon, Nantes, Bruxelles et Porto, le cabinet indépendant mc2i revendique plus de 120 clients et a réalisé un chiffre d’affaires de 219,4 millions d’euros en 2025. Plus de 1.200 de ses 1 900 collaborateur·rice·s sont actionnaires du groupe fondé il y a plus de 36 ans. En 2025, mc2i s’est rapproché de Tasmane et de sa filiale Ogures pour constituer un groupe de cabinets de conseil indépendants aux expertises complémentaires. Le groupe détient également 50% d’Inditto Consulting, co-entreprise créée avec Equans Digital.