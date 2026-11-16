Ce témoignage est tiré de l’intervention de Alain Garnier à la table ronde « Souveraineté numérique : de quoi parle-t-on vraiment ? », lors de la matinale 01Channel « Souveraineté numérique : le marché est là, comment le conquérir et avec qui ? » , le 2 juillet 2026. Il fait partie du fil rouge de Souveraineté&Business , la rubrique de ChannelNews qui donne la parole à dix-huit dirigeants du channel sur la manière de construire et de vendre une offre souveraine, en partenariat avec Bitdefender.

Que l’État déplace 10 % de ses achats vers la filière locale, et celle-ci double de taille. Alain Garnier, président d’EFEL et dirigeant de Jamespot, alerte depuis les années 2010 sur la dépendance numérique de l’Europe. Son diagnostic est chiffré. Son levier prioritaire : la commande publique.

Alain Garnier intervient ici au titre d’EFEL, Entreprendre en France pour l’édition logicielle, un groupement d’éditeurs qui œuvrent pour la reconnaissance du savoir-faire français. Il est aussi administrateur du comité stratégique de filière (CSF) Logiciels et solutions numériques de confiance. EFEL est né, raconte-t-il, d’un réveil brutal : vers 2005-2010, le constat qu’à peu près 80 % des achats logiciels sont américains. Son explication : « On a raté le cloud. »

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Un déséquilibre mesuré

En 2026, la proportion n’a pas bougé. Selon les chiffres qu’il cite, plus de 264 milliards d’euros transitent chaque année de l’Europe vers les États-Unis, et le déficit de la balance commerciale française du numérique atteint 70 milliards, contre 60 milliards pour le pétrole importé. D’où un objectif unique, qui commande à ses yeux tous les autres : dépendance, prix, risques, choix.

Mon combat, c’est qu’on réinverse cette situation pour revenir à un équilibre de marché normal. C’est vraiment mon objectif, et il répond à toutes les autres questions. Alain Garnier, EFEL

Ce qui a réveillé les décideurs

Si le sujet a changé de statut, c’est que « tout le monde a été touché ». Le politique se découvre entravé sur le plan géopolitique. Les grandes entreprises subissent des hausses tarifaires, avec l’exemple du rachat de VMware par Broadcom et des augmentations de 50, 100 ou 200 %. Le DSI se voit imposer des hausses, voire des bundles qu’il n’avait pas choisis. S’y ajoute le travail de la filière, enfin dotée depuis avril 2025 d’un comité stratégique de filière numérique. Un rattrapage tardif : « On a dix à quinze ans de retard mental sur l’industrie. »

Le kill switch, évoqué dès les années 2010 et longtemps renvoyé à la science-fiction, a fait le reste. « Je dirais que depuis 18 mois, plus personne ne me dit que je suis farfelu quand je parle de souveraineté numérique », constate-t-il. La souveraineté n’est pas pour lui une affaire de nationalité, mais de choix : quand un acteur devient dominant, les alternatives disparaissent. Teams en est l’illustration, qui a donné gratuitement la visio et asséché le marché, au point de mettre Zoom et Slack en difficulté. « On ne pouvait pas se battre contre du gratuit », résume-t-il.

La commande publique, levier immédiat

Parmi tous les leviers, il en désigne un comme le plus direct, parce qu’il ne dépend que d’une décision politique : acheter autre chose. La commande publique pèse, selon lui, 40 % du PIB. Et même si l’État achète moins de numérique que le privé, l’effet d’entraînement serait considérable.

S’il en bascule aujourd’hui 10 % sur la filière locale, ça double la taille de la filière. Il faut bien prendre ça en compte : 10 % de mouvement de l’État, c’est 100 % de croissance de la filière. Ça n’existe nulle part ailleurs. Alain Garnier, EFEL

Reste une forte réticence dans les administrations. Il l’attribue au facteur humain : un DSI, même d’une grande administration, « a plus de coups à prendre, parce qu’il ne sera pas forcément protégé politiquement ». La doctrine « Cloud au centre » se déclinait encore il y a quatre ans avec les Américains, et les décideurs craignent un nouveau revirement. Le Health Data Hub, dont il a contribué à faire un sujet grand public à partir de 2020, montre la lenteur du mouvement : « il a fallu un septennat ».

Son cap consiste à inverser la proportion actuelle, avec « plutôt 80 % de franco-européen et 20 % du reste du monde ». Jamespot y est déjà, à plus de 80 %, assure-t-il, comme certains de ses clients qui ont choisi une suite bureautique avec Jamespot plutôt qu’avec Microsoft. Pour Alain Garnier, chacun peut agir à son échelle, celle de l’entreprise, de l’État ou du citoyen.