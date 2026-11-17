Le groupe Iliad a accéléré sa croissance au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires en hausse de 5%, à 2,7 milliards d’euros. Sur neuf mois, ses revenus approchent les 8 milliards d’euros, en progression de 3,7%. Une performance qui contraste avec la faible augmentation de son parc d’abonnés, notamment en France.

Iliad confirme son dynamisme sur le marché européen des télécommunications. Au troisième trimestre, ses revenus tirés des services progressent de 4,4%, à 2,5 milliards d’euros, et de 5% en données organiques. Une accélération par rapport au premier semestre, durant lequel leur croissance organique s’était limitée à 3,4%. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires consolidé atteint 7,98 milliards d’euros (+3,7%), dont 7,33 milliards provenant des services (+3,9% en données organiques). Iliad revendique ainsi la croissance organique des revenus de services la plus élevée parmi les quinze premiers opérateurs européens.

Cette dynamique ne repose toutefois que marginalement sur l’augmentation du nombre d’abonnés. Le groupe comptait 52,8 millions de clients à fin septembre, soit environ 300 000 de plus qu’à fin juin. En France, Free n’a recruté qu’environ 100 000 abonnés supplémentaires sur le trimestre, portant son parc à 23,5 millions de clients. Le mobile progresse d’environ 100 000 abonnés, à 15,9 millions, tandis que le parc fixe reste pratiquement stable à 7,6 millions. En Italie, Iliad compte désormais 13,5 millions d’abonnés (+200 000), tandis que le parc polonais demeure proche de 15,8 millions.

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En France, la croissance repose donc davantage sur la montée en gamme du parc existant que sur les conquêtes commerciales. La proportion d’abonnés fixes raccordés à la fibre atteint 91,7%, contre 90,5% trois mois auparavant, tandis que les forfaits 4G/5G représentent 78,6% de la base mobile. Iliad met également en avant la progression du revenu moyen par abonné et la diminution du taux de résiliation. Le chiffre d’affaires français progresse ainsi de 4,6% au troisième trimestre, à 1,74 milliard d’euros, et de 2,6% sur neuf mois, à 5,07 milliards. Le groupe souligne également la contribution de Free Pro et de Scaleway, dont l’activité cloud bénéficie notamment de contrats remportés auprès d’Airbus, de la Plateforme des données de santé et de la Commission européenne.

L’Italie demeure le marché le plus dynamique du groupe, avec une croissance des revenus de 9,4% au troisième trimestre et de 10% sur neuf mois, à 1,02 milliard d’euros. En Pologne, le chiffre d’affaires progresse de 3,6% sur neuf mois, à 1,91 milliard.

Des recrutements inférieurs à ceux d’Orange et de Bouygues Telecom

La faible progression du parc français contraste avec les performances commerciales des principaux concurrents de Free. Orange a gagné 146 000 abonnés mobiles et 78 000 clients fixes au troisième trimestre, soit 224 000 abonnements supplémentaires. De son côté, Bouygues Telecom a recruté 187 000 abonnés mobiles et 103 000 clients fixes, soit 290 000 au total.

Iliad conserve néanmoins l’avantage sur le terrain de la croissance des revenus. En France, son chiffre d’affaires progresse de 4,6% au troisième trimestre, contre seulement 0,5% pour Orange France. Sur neuf mois, Bouygues Telecom affiche une croissance de 2% de son chiffre d’affaires, à 6,03 milliards d’euros, contre 2,6% pour Free en France.

La différence est également sensible dans l’évolution des revenus moyens par abonné. Alors qu’Iliad revendique une hausse de ses ARPU, Orange France voit son revenu moyen mobile hors convergence reculer de 0,80 euro sur un an, à 15,90 euros par mois. Chez Bouygues Telecom, la facture moyenne mobile diminue de 0,50 euro, à 16,80 euros, et celle du fixe de 0,30 euro, à 33,10 euros.

Une rentabilité en amélioration et une dette en recul

Sur neuf mois, l’EBITDA après loyers (EBITDAaL) d’Iliad atteint 3,19 milliards d’euros, en hausse de 4,5%, pour une marge de 40%. Une progression comparable à celle d’Orange (+4,8%), tandis que l’EBITDAaL de Bouygues Telecom reste pratiquement stable, à 1,5 milliard d’euros.

Iliad bénéficie également de la réduction de ses investissements (-8,6%, à 1,19 milliard d’euros). Son flux de trésorerie opérationnel après investissements progresse ainsi de 14,3%, à 2 milliards d’euros. Le résultat net ajusté bondit de 64%, à 592 millions d’euros. Le flux de trésorerie disponible atteint 1,27 milliard d’euros, en croissance de 42% après retraitement de la cession partielle d’OpCore en 2025.

La dette nette a été ramenée de 9,43 milliards d’euros fin 2025 à 8,70 milliards fin septembre 2026, soit un ratio d’endettement de 2,1 fois l’EBITDAaL, contre 2,3 fois neuf mois auparavant.

Cette amélioration de la situation financière intervient alors qu’Iliad prépare, avec Orange et Bouygues Telecom, le rachat conjoint de SFR. Le groupe confirme que le financement de l’opération est sécurisé et que sa finalisation reste envisagée au second semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.