La souveraineté numérique fait désormais vendre. Selon le cabinet Context, les ventes des fournisseurs de solutions de cybersécurité dont le siège est dans l’Union européenne ont bondi de 35% via la distribution EMEA entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2026, deux fois et demie plus vite que le marché suivi. Une progression qui ne change toutefois pas la hiérarchie : les fournisseurs américains pèsent toujours 62% des ventes.

L’écart se réduit, mais lentement. Sur deux ans, les vendeurs européens ont gagné près de trois points de part de marché, pour atteindre 15% des ventes suivies par valeur au troisième trimestre 2026. Les fournisseurs américains progressent eux aussi, de 8% sur la période.

La percée européenne se concentre sur des segments précis. Les fournisseurs de l’UE réalisent 92% des ventes suivies en sensibilisation à la sécurité, 82% en gestion des vulnérabilités et 52% en SIEM et gestion des logs. L’Europe du Sud absorbe plus de 60% de leurs volumes.

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Les États-Unis conservent une domination nette ailleurs. Ils détiennent 74% du marché de la gestion des identités et des accès (IAM), en croissance de 47% pour les vendeurs européens comme américains, et 54% de la sécurité du cloud.

« La souveraineté numérique devient un critère d’achat. Les clients et les revendeurs demandent qui détient les clés de chiffrement, qui peut accéder aux logs sensibles et où sont stockées ces données », résume Joe Turner, vice-président recherche de Context, dans un communiqué.

« Une entreprise peut conserver sa plateforme d’identité existante tout en choisissant un fournisseur européen pour la gestion de ses journaux de sécurité. C’est ce type de décision qui offre aux fournisseurs européens une véritable opportunité », souligne-t-il.

La réglementation joue un rôle d’accélérateur. NIS2 impose aux organisations concernées de traiter la sécurité de leur chaîne d’approvisionnement, et DORA contraint les acteurs financiers à encadrer le risque de leurs fournisseurs technologiques. Depuis le 11 septembre, le Cyber Resilience Act exige en outre des fabricants qu’ils signalent les vulnérabilités activement exploitées.

Le cadre politique pousse dans le même sens. Le Parlement européen a voté en janvier une résolution sur la réduction de la dépendance technologique, et la Commission a attribué en avril un marché de 180 millions d’euros de cloud souverain à quatre fournisseurs européens.

Portée par ces évolutions, la souveraineté numérique s’est imposée en deux ans comme un critère d’achat, sans pour autant basculer le marché. La bataille doit se jouer désormais sur les segments où les Américains tiennent encore les places fortes : identités et cloud.