Workday nomme Noémie Sadik au poste de directrice générale France. Basée à Paris et rattachée à Hervé Uzan, vice-président South EMEA, elle aura pour mission d’accélérer le développement de l’éditeur dans l’Hexagone, de renforcer ses relations avec les grandes entreprises et de poursuivre l’expansion de son écosystème de partenaires.

« Notre plan d’investissement de 200 millions d’euros est un formidable accélérateur pour Workday en France », souligne la nouvelle dirigeante, qui voit notamment dans l’IA agentique « un puissant moteur de croissance ». De son côté, Hervé Uzan met en avant sa « solide expérience » du secteur et de l’écosystème partenaires ainsi qu’un « véritable état d’esprit de scale-up ».

Noémie Sadik rejoint Workday après avoir dirigé les activités françaises de Monday.com, avant de voir son périmètre élargi au South EMEA, à la France et au Benelux. Elle totalise plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie technologique et a également occupé des responsabilités commerciales et managériales chez Microsoft, Adobe et Salesforce.

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Cette nomination intervient quelques mois après l’annonce par Workday d’un investissement de plus de 200 M€ en France sur trois ans. Ce programme doit notamment soutenir le développement de l’IA dans les fonctions finance et RH, les infrastructures cloud, la formation et l’élargissement du réseau de partenaires de l’éditeur. Workday a notamment ouvert son modèle de distribution VAR en France à un premier cercle comprenant HR Path, BNB, Mercer, Adapt1, Inetum et Aberdeen Services.

Au niveau mondial, l’éditeur traverse parallèlement une importante phase de transformation. Son cofondateur Aneel Bhusri a repris cette année les commandes du groupe. Reuters a aussi rapporté le mois dernier que Workday mènerait des discussions depuis plusieurs mois avec le fonds d’investissement Silver Lake en vue d’un éventuel accord de rachat.