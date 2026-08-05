Everpure a promu Craig Robertson au poste de directeur des partenaires pour la région EMEA et l’Amérique latine. Il succède à Geoff Greenlaw, qui part à la retraite. Basé au Royaume-Uni, il aura pour mission de piloter la stratégie partenaires du fournisseur et son déploiement dans les deux régions.

Craig Robertson connaît bien l’entreprise puisqu’il l’a rejointe en 2016 comme responsable de comptes partenaires. Il a depuis occupé plusieurs fonctions d’encadrement, notamment à la tête des ventes indirectes au Royaume-Uni et en Irlande. Avant Everpure, il avait également travaillé chez le distributeur Arrow ECS et l’intégrateur Tectrade.

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Cette promotion intervient alors qu’Everpure cherche à élargir son positionnement historique dans le stockage vers la gestion des données et l’IA, tout en renforçant son recours aux partenaires, notamment les MSP, revendeurs et distributeurs. Le fournisseur revendique une croissance de 64,9% en EMEA et en Amérique latine au premier trimestre 2026, contre 17,3% pour l’ensemble du marché du stockage d’entreprise, se référant aux données du cabinet d’études IDC.

Au niveau mondial, Everpure a réalisé 1,1 milliard de dollars de chiffre d’affaires sur son dernier trimestre publié, en hausse de 35% sur un an.