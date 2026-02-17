Jean-Noël Charpentier, fondateur de Binom Mobile, revient sur la dynamique de croissance de la jeune marque française de téléphones pour seniors, son positionnement face à Doro et ses ambitions dans le réseau de distribution.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le métier et le positionnement de votre entreprise ainsi que le nombre de partenaires actifs que vous adressez en France ?

Jean-Noël Charpentier : Binom Mobile est une société française créée en janvier 2021. Nous concevons des téléphones mobiles spécifiquement adaptés aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et, plus largement, aux publics vulnérables.

Notre positionnement est assez unique sur le marché français : nous maîtrisons la conception des produits, même si, comme beaucoup d’acteurs, la fabrication est réalisée en Asie. Cette maîtrise nous permet d’adapter réellement les terminaux aux usages : grandes touches physiques bien contrastées, caractères agrandis à l’écran, volume sonore renforcé et surtout un bouton d’alerte avec envoi d’un SMS géolocalisé sous forme de lien Google Maps.

Aujourd’hui nous estimons adresser près de 300 boutiques en France et en Europe.

Channelnews : Quel est le produit que vous avez mis particulièrement en avant lors de l’édition 2026 d’IT Partners ?

Jean-Noël Charpentier : Nous avons présenté notre gamme de téléphones à clapet, les Binom X2, X3, X3S qui sont nos produits phares et qui représentent environ 90 % de nos ventes. Nous avons également présenté notre smartphone Android simplifié, le SX1, un modèle 100 % tactile, doté d’une interface développée en interne pour faciliter la configuration et l’usage.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels en ont été les principaux facteurs ?

Jean-Noël Charpentier : Avec plus de 6 500 unités vendues au cours de l’année nous avons réussi à presque doubler notre CA 2025 à 390 K€. La croissance a été portée par l’augmentation du nombre de nos revendeurs qui a quasiment doublé lui aussi. Alors que nous travaillions historiquement avec environ 100 à 150 points de vente actifs, essentiellement des boutiques indépendantes de téléphonie et de réparation, nous avons ouvert deux distributeurs nationaux en 2025, Global Multimédia et The Factory Business, qui nous ont permis d’élargir nos débouchés. En parallèle, nous avons également ouvert un cataloguiste spécialisé seniors (Confort et Vie) et deux marketplaces spécialisées dans le handicap (C Flou et Mieux Voir).

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle vous vous êtes particulièrement distingués au cours de l’année écoulée ?

Jean-Noël Charpentier : Outre la signature des deux distributeurs susmentionnés et celle du grossiste réunionnais SMIE (rencontré lors d’une précédente édition d’IT Partners), 2025 restera comme l’année de l’obtention d’un financement non dilutif de 250 000 € combinant un prêt d’innovation Bpifrance et un financement bancaire complémentaire, qui nous a permis de commencer à accélérer à la fois sur le développement produit et sur le déploiement commercial.

Channelnews : Avez-vous annoncé ou prévoyez-vous des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Jean-Noël Charpentier : Notre priorité est d’augmenter la part des ventes réalisées via la distribution. Celle-ci représente désormais près de 40 % de notre activité et nous souhaitons encore la faire progresser.

Nous observons également un intérêt croissant de la part de revendeurs informatiques indépendants, notamment en zones rurales, qui souhaitent diversifier leur offre auprès d’une clientèle de proximité. ITPartners a permis de nouer des relations avec quelques-uns d’entre eux.

À moyen terme, nous explorons également des partenariats dans la silver économie, notamment avec des sociétés de services à la personne.

Channelnews : Parmi ces thématiques lesquelles ont eu un impact particulier sur votre activité en 2025 ?

Souveraineté:

Jean-Noël Charpentier : La dimension « marque française » est un vrai argument différenciant sur un marché dominé par un acteur européen unique. Certains acheteurs apprécient de pouvoir référencer une alternative nationale.

Régulation/réglementation :

Jean-Noël Charpentier : La mise en œuvre de la directive européenne sur l’ECODESIGN a impacté le design de nos téléphones. À noter également que l’augmentation très importante de la taxe Eco-Contribution pour le recyclage qui est passé de quelques centimes à presque 2 € pour les simples téléphones à clapet.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Jean-Noël Charpentier : Nous souhaitons continuer d’augmenter notre présence et nos ventes pour doubler les ventes en 2026 et atteindre ainsi 14.000 téléphones vendus dans l’année.

Nous sommes également à la recherche de partenaires investisseurs pour nous aider développer la marque en France mais aussi à l’international.

Channelnews : Quels sont vos chantiers prioritaires pour les douze prochains mois ?

Jean-Noël Charpentier : Augmenter nos ventes et étoffer notre gamme de téléphones avec deux nouveaux modèles.