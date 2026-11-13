Le 8 octobre dernier, Flex avait convié ses quelque 135 partenaires au b45 à Clichy pour la cinquième édition de sa convention partenaires annuelle Flex’Connect. L’occasion pour l’agrégateur télécoms de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter ses dernières nouveautés. Avec 150 participants représentant 110 de ses 135 partenaires, l’édition 2026 a confirmé le succès de cet événement, qui s’impose comme le principal temps fort de l’année pour les partenaires Flex.

Celui-ci est articulé sur une demi-journée autour d’une série de cinq ateliers techniques suivis d’une présentation plénière et d’une soirée conviviale. L’atelier consacré au Virtual Router Backbone (VRB), la technologie qui permet aux partenaires de Flex de disposer de leur propre environnement réseau virtualisé et de l’administrer en toute autonomie, a fait salle comble. Celui consacré au VNO, la solution de téléphonie de l’opérateur, a également rencontré un vif intérêt, avec notamment la présentation de Diag VNO, un nouvel outil de diagnostic avancé des communications.

Un nouvel outil pour diagnostiquer les incidents de téléphonie

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Développé à partir de la technologie Oracle Communications Operations Monitor, Diag VNO permet aux partenaires d’accéder en permanence à un mois d’historique des communications de leurs clients pour identifier les causes lorsqu’ils constatent des dysfonctionnements. Contrairement aux outils traditionnels, qui attendent le signalement d’un incident pour activer une supervision, les données sont ici enregistrées en temps réel et sont directement exploitables. De quoi ramener à une demi-journée des investigations qui nécessitaient auparavant jusqu’à une semaine, selon Emmanuel Tournade, dirigeant de Flex (photo). Un outil qui constitue un véritable argument commercial en permettant aux partenaires de démontrer, dès l’avant-vente, leur capacité à superviser et à garantir la qualité des communications. Déployé progressivement depuis plusieurs mois, Diag VNO avait déjà convaincu un quart des partenaires avant sa généralisation à l’occasion de FlexConnect.

Le SD-MPLS pour développer les ventes à valeur ajoutée

Autre temps fort de cette édition, Flex a officialisé le lancement commercial de son offre SD-MPLS. Celle-ci entend combiner les garanties de qualité de service et de sécurité du MPLS traditionnel avec la souplesse d’administration et du SD-WAN. Elle permet notamment aux partenaires de piloter les flux de leurs clients directement au niveau du cœur de réseau de l’opérateur, sans les faire transiter par Internet, à des tarifs très avantageux par rapport au MPLS traditionnel (de l’ordre 30 à 40 % moins cher), tout en préservant des marges élevées.

Flex espère séduire avec cette offre les entreprises et organisations publiques encore équipées de réseaux MPLS historiques, en particulier les collectivités et les établissements de santé, qui restent sensibles aux enjeux de sécurité et de disponibilité. Pour soutenir la prospection de ses partenaires, Flex a notamment créé un site dédié à l’offre et prévoit de la promouvoir auprès des donneurs d’ordres et des assistants à maîtrise d’ouvrage.

Près de 2 M€ mobilisés pour renouveler le cœur de réseau

En parallèle, Flex poursuit un important chantier de modernisation de son infrastructure. L’opérateur a engagé le remplacement intégral de son cœur de réseau, âgé de huit ans, afin d’accompagner sa croissance tout en préservant son engagement contractuel de 100 % de disponibilité.

La nouvelle architecture repose toujours sur quatre cœurs de réseau fonctionnant simultanément en mode actif-actif, mais bénéficie d’une capacité globale multipliée par vingt. Les interconnexions passent notamment de 10 à 400 Gbit/s. À l’issue de la migration, le taux d’occupation du réseau devrait ainsi être ramené de 30 % à environ 2 %.

Dans le cadre de ce projet, Flex a choisi d’abandonner les équipements réseau propriétaires au profit d’une architecture open hardware, associée à des logiciels embarqués dont il peut auditer le code source et adapter les fonctionnalités. Un choix motivé davantage par la flexibilité et la maîtrise technologique que par les économies, même si Emmanuel Tournade évalue ces dernières à environ 30 % sur les équipements.

Le projet représente près de 1 M€ d’investissements matériels et logiciels, auxquels s’ajoute un montant comparable en ressources humaines. Après un an d’évaluation et de tests, le déploiement a été engagé il y a six mois et devrait s’achever au printemps 2027. L’opération intègre également une nouvelle génération d’hyperviseurs UHD, reposant sur les développements internes de Flex et sur les technologies d’accélération réseau de Nvidia.

Un accord MVNO signé avec Orange

Enfin, Flex a annoncé avoir conclu un accord MVNO avec Orange, qui viendra compléter son offre mobile existante sur le réseau Bouygues Telecom. Attendue vers la fin du premier trimestre 2027, cette nouvelle brique permettra à l’agrégateur de proposer un catalogue de connectivité plus complet, avec une intégration poussée entre téléphonie fixe et mobile. Elle représente un investissement commercial significatif puisque Flex s’est engagé sur une consommation minimale de 1 M€ sur trois ans auprès d’Orange.