Le spécialiste danois de la tierce maintenance participe à IT Partners pour la première fois en tant qu’exposant les 4 et 5 février 2026. Son directeur des ventes, Jean-Baptiste Vandeginste, détaille en quoi la France est un marché stratégique pour Nordic Computer.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le métier de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Jean-Baptiste Vandeginste : Nordic Computer accompagne les sociétés dans la réduction de leur empreinte carbone via son offre de tierce maintenance et la revente d’infrastructures de datacenter reconditionnées. Nos services apportent des solutions à l’obsolescence des équipements, tout en répondant aux attentes des clients sur les plans financier et environnemental.

Nous sommes présents sur le marché français depuis 5 ans et accompagnons aujourd’hui plus de 200 partenaires IT. Nous travaillons exclusivement via le channel.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Jean-Baptiste Vandeginste : Dans un contexte de pénurie de composants, nous avons observé une croissance de +50% de notre activité l’an dernier. 

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Jean-Baptiste Vandeginste : La création de notre filiale française et l’inauguration de nos locaux franciliens en septembre 2025. Depuis nos nouveaux locaux à Massy, nous bénéficions de davantage de proximité pour accompagner nos partenaires français. En effet, la France est un marché stratégique pour nous.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Jean-Baptiste Vandeginste : Comme tous les ans depuis 2021, nous anticipons une croissance à deux chiffres de notre activité. En 2026, nous étendrons la superficie de nos locaux au Danemark – avec une extension de 1500m² – afin d’avoir l’un des plus grands centres de recyclage et de reconditionnement d’équipements de centres de données en Europe. Nous anticipons une hausse de nos activités de vente et services liés aux infrastructures de datacenter (serveur, stockage, réseau, sauvegarde) sur l’ensemble de nos marchés. Nous allons également ouvrir une filiale en Pologne.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire en France ces douze prochains mois ?

Jean-Baptiste Vandeginste : Nous avons réalisé des investissements ciblés dans le recrutement de profils seniors à forte valeur stratégique sur le marché français l’an dernier. Les douze prochains mois, nous continuerons à investir dans les talents.

