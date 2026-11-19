Ce témoignage est tiré de l’intervention de Olivier Poelaert à la table ronde « Sortir de la dépendance technologique et résilience : quelles approches concrètes ? », lors de la matinale 01Channel « Souveraineté numérique et partenaires IT : opportunité ou mirage ? » , le 18 novembre 2025. Il fait partie du fil rouge de Souveraineté&Business , la rubrique de ChannelNews qui donne la parole à dix-huit dirigeants du channel sur la manière de construire et de vendre une offre souveraine, en partenariat avec Bitdefender.

Couper tous les ponts du jour au lendemain ? Une « hérésie », pour Olivier Poelaert. Le fondateur et président de Cyllene, groupe présent des data centers à l’infogérance, voit la souveraineté comme une destination. Il y avance brique par brique : désolidariser les dépendances et miser d’abord sur l’open source.

Cyllene se présente comme un acteur de toute la chaîne de valeur en dehors de l’application métier : data centers, activité d’opérateur, infogérance, développement applicatif, traitement de la data et cybersécurité. Pour son président, une dépendance fondatrice tient à deux briques, la bureautique et l’authentification, « qui nous lient assez intimement à Microsoft ». Il ne dénigre pas les outils en place : Teams est jugé « absolument parfait » par à peu près tout le monde, « mais ce n’est pas parce qu’une offre est excellente qu’on doit mettre tous ses œufs dans le même panier ».

Sa critique vise le mouvement « move to cloud », qui a selon lui « fait énormément de mal à la souveraineté », alors que des offres de services souveraines couvraient déjà largement le besoin. D’où une approche par étapes, en commençant par les éléments faciles à sortir des hyperscalers.

Si on parle de souveraineté, il faut donc la voir comme une stratégie, comme une destination, et non comme un dogme, parce que dire “demain, je coupe tous les ponts avec tout le monde”, c’est quand même un peu une hérésie. Olivier Poelaert, Cyllene

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Désolidariser plutôt que tout remplacer

Sa méthode repose sur la séparation des rôles. Compter sur toutes les briques d’un même serveur ou d’une même unité de stockage pour assurer la pérennité des données reste « extrêmement aléatoire ». Il préconise des organes de sécurité d’un autre constructeur ou d’une autre nature, une sauvegarde qui externalise les données sur d’autres systèmes et des accès extérieurs fermés. Rien n’interdit alors deux technologies américaines, l’une pour le stockage, l’autre pour la sauvegarde, tant que la seconde sait restaurer ailleurs. « Vous limitez donc la dépendance tout simplement par la multiplication des sources et le contrôle de celles-ci. »

Ce qu’il faut, c’est désolidariser la dépendance. C’est là qu’est la souveraineté. Olivier Poelaert, Cyllene

L’open source comme première stratégie

Chez Cyllene, la ligne est « l’open source avant tout ». Un accès direct au code et la capacité de reconstruire une infrastructure on-premise suppriment, selon lui, la notion de dépendance. L’entreprise contribue à Proxmox depuis près de dix ans, et le pilotage du SAN vient notamment de code issu de Cyllene. Il ne cache pas le prix de ce choix, une certaine perte de fonctionnalités, de souplesse et de support : « C’est un investissement. » Un investissement qui porte ses fruits, assure-t-il, puisqu’avec la V9 de Proxmox et l’arrivée du portail de provisioning, « on est vraiment très proche des fonctionnalités d’un VMware ».

Pas question pour autant d’abandonner VMware. Il plaide pour l’hybridation : détourer la part des applications adhérente à VMware, la garder, et traiter tout le reste. Même raisonnement pour les conteneurs, où les offres alternatives sont à ses yeux « peu ou prou équivalentes » à celles des hyperscalers. Pour les environnements les plus sensibles, comme ceux relevant de la loi de programmation militaire, il va plus loin : « Il faut des choses qui tournent en autonome, et pour tourner en autonome, c’est forcément on-prem, forcément avec des logiciels maîtrisés. »

Ce n’est pas parce que Teams est une bonne solution qu’on doit mettre ses VM d’infrastructure dans Azure. Cela n’a strictement rien à voir. Olivier Poelaert, Cyllene

Des données qui restent chez le client

Le raisonnement vaut pour l’IA. « Je me vois mal commencer à déverser tous mes contrats dans une IA publique, et donner ainsi de la visibilité à tous mes concurrents », lance-t-il. Un modèle arrive avec ses éléments embarqués ; c’est sur des jeux de données restreints et des algorithmes spécialisés que l’entreprise tire, selon lui, le vrai bénéfice de l’IA, avec une réponse qui n’est pas générale mais pertinente. La souveraineté passe aussi par là : collecter les données, les filtrer, « et les laisser dans l’univers du client ».

Côté réglementation, pour des acteurs de la taille de Cyllene, SecNumCloud ne se discute pas : ne pas l’avoir « ferme tout simplement tous les marchés publics ». Et de rappeler que ce n’est pas une certification, mais une qualification, de toute façon incontournable.