ChannelNews réunit neuf acteurs du channel le jeudi 26 novembre de 9h15 à 10h30, en direct et 100 % en ligne. Trois tables rondes sont au programme : la place des distributeurs face aux marketplaces, l’effet de l’IA sur les métiers des partenaires et la course à la taille des prestataires IT.

Inscription gratuite, replay inclus : https://matinales.channelnews.fr/matinale26-novembre-2026/

La distribution IT accélère. Selon le SGI et Context, le marché français a progressé de 18 % en valeur au troisième trimestre 2026, en grande partie grâce à la flambée du prix des composants : les cartes graphiques ont bondi de 691 % et les serveurs de 160 %. Gartner prévoit de son côté une hausse de 15 % des dépenses IT mondiales en 2027. D’après ses prévisions, la moitié de cette hausse ira pourtant aux systèmes de datacenter, que les hyperscalers achètent pour l’essentiel en direct. La part des dépenses IT qui transite par les partenaires recule d’ailleurs : 66,7 % en 2026, contre 70,1 % en 2025, selon Omdia-Canalys.

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La croissance est donc là, mais une poignée d’acteurs en prend l’essentiel. Comment les distributeurs, revendeurs, MSP et groupements peuvent-ils en capter leur part ? C’est la question que l’émission posera à ses invités.

Première table ronde, à 9h15 : la valeur ajoutée des distributeurs à l’heure des marketplaces. Avec le cloud et la souscription, les fournisseurs peuvent vendre en direct, et la logistique ou le financement ne suffisent plus à justifier l’intermédiation. Les marketplaces des hyperscalers menacent-elles les distributeurs, ou leur ouvrent-elles un nouveau canal ? Comment accompagner les partenaires face aux tensions d’approvisionnement et aux hausses de prix ? Avec Denis Ferrand-Ajchenbaum (TD SYNNEX), Stéphane Castagné (QBS) et Fabien Azra (Exclusive Networks).

Deuxième sujet, à 9h40 : les métiers du channel face à la convergence et à l’IA. Les frontières entre informatique, télécoms, cloud et services managés s’estompent, et l’IA agentique peut changer la nature des prestations. Le développement et l’intégration vont-ils perdre de leur valeur avec l’automatisation ? La croissance viendra-t-elle du conseil, de la gouvernance, de la cybersécurité ou de l’exploitation ? En débattront Laurent Silvestri, qui vient de lancer Lynakor, un opérateur d’infrastructures agentiques, Bertrand Pourcelot (CDRT), Christophe Gallienne (Alliance du Numérique) et Nicolas Leroy-Fleuriot (Cheops Technology).

Troisième table ronde, à 10h05 : mutualiser et industrialiser pour rester compétitif. Les technologies se compliquent et les clients sont plus exigeants : pour élargir leurs offres, les prestataires doivent investir. Faut-il atteindre une taille critique ? Croissance organique, acquisitions, groupements, mutualisation des compétences : quelle stratégie choisir pour préserver ses marges sans perdre la proximité avec le client ? Avec Franck Gentzbittel (Bechtle France), Hugo Porcher (n10c), dont la plateforme de consolidation de MSP a annoncé début novembre ses trois premières acquisitions, et Christophe Gallienne.

Les débats seront animés par Johann Armand, rédacteur en chef de ChannelNews.

L’émission a lieu le jeudi 26 novembre de 9h15 à 10h30, en direct et 100 % en ligne. Inscription gratuite sur la page de l’émission : https://matinales.channelnews.fr/matinale26-novembre-2026/