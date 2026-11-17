L’intégrateur spécialisé dans la cybersécurité axée sur l’identité, Sasety, noue un partenariat avec l’éditeur parisien Halcyon, spécialisé dans la lutte contre les rançongiciels.

Cette alliance se concrétise sous la forme d’une offre anti-ransomware disponible par abonnement. L’équipe du centre d’opérations dédié aux ransomwares (ROC) d’Halcyon assure la surveillance, le traitement des alertes et le déchiffrement en continu tandis que Sasety accompagne la mise en place de la solution chez le client et l’intègre à son service Identity Guard pour piloter la posture globale de sécurité des identités. « Un identifiant compromis peut ainsi être détecté et ses accès restreints avant que l’attaque n’atteigne les données ».

« Selon les estimations les plus modestes, les attaques par ransomware ont augmenté de 30% en Europe au cours de l’année écoulée et la menace s’accélère », rappelle Simon Haylock, directeur channel EMEA chez Halcyon. « 9 attaques sur 10 démarrent par un vol d’identifiants, qui permet à l’attaquant de se connecter comme un utilisateur légitime ».

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« Le ransomware est devenu une véritable industrie criminelle spécialisée et l’explosion des attaques menées avec l’IA en démultiplie les capacités et le rythme », affirme Jérôme Beaufils, le PDG de Sasety, dans un communiqué qui souligne que « l’offre coupe les canaux d’exfiltration, résiste aux tentatives de neutralisation des EDR, bloque le chiffrement et garantit la restauration des données ».

Sasety revendique 80 clients environ dans 35 pays pour plus de 70.000 utilisateur·rice·s. La société a des bureaux en France, au Benelux et au Portugal.