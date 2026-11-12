L’entreprise bretonne Phoner clôture son exercice fiscal annuel avec un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros, contre 3,5 millions d’euros l’année précédente.

Cette progression de 29% est principalement portée par l’activité professionnelle, dont le chiffre d’affaires passe de 1,6 à 2,6 millions d’euros, soit près de 58% du chiffre d’affaires du groupe, contre 46% un an auparavant. Cette dynamique repose sur la signature de nouveaux contrats, notamment avec Cerfrance, Transport Leguevel, Ovalt et le groupe Mix Buffet.

L’offre d’ordinateurs reconditionnés lancée il y a plus de 18 mois porte également ses fruits. « Dans un contexte de forte hausse des prix des ordinateurs neufs depuis fin 2025, cette offre permet aux entreprises de réduire leurs dépenses informatiques tout en limitant leur impact environnemental », précise le communiqué de l’entreprise co-fondée à Vitré par Adelin Revault (cf. photo).

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Context annonçait en ce début d’année la croissance des ventes d’ordinateurs de seconde main, en raison de la pénurie de composants clés, notamment des puces mémoire, qui rendent les appareils neufs bien plus chers.

Phoner entend poursuivre sa dynamique en accélérant son développement auprès des ETI bretonnes, puis dans la région Grand Ouest.