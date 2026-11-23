À l’occasion de Choose France 2026, organisé ce 23 novembre, l’opérateur français de datacenters de proximité Etix annonce un programme d’investissement de 100 millions d’euros destiné à renforcer ses capacités d’hébergement dans trois régions. Présenté par son directeur général Thomas Hombert, ce plan prévoit l’ajout de 12 MW de capacité à travers quatre opérations.

En Île-de-France, Etix prévoit la construction d’un nouveau datacenter qui viendra compléter son site Paris #3. Dans les Hauts-de-France, l’opérateur construira également un nouveau centre et achèvera le déploiement de Lille #4, dont la moitié de la capacité avait été commercialisée avant son inauguration. Enfin, en Occitanie, il prévoit l’extension et la modernisation de Toulouse #2, dans le prolongement de la reprise des quatre datacenters d’Eurofiber annoncée en juin dernier.

Sur les 100 M€ d’investissement, 50 M€ proviennent du refinancement de 170 M€ sécurisé en septembre 2025, le solde étant apporté en fonds propres. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie de développement d’Etix, qui privilégie les datacenters régionaux, neutres vis-à-vis des opérateurs et destinés à répondre aux besoins d’hébergement et de connectivité des entreprises et collectivités.

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L’opérateur entend notamment tirer parti de l’essor de l’IA pour valoriser ses infrastructures de proximité. « La France a annoncé des gigawatts d’AI factories. Il faut maintenant se demander comment l’IA arrivera dans les banques, les hôpitaux et les mairies. C’est le rôle de l’edge », souligne Thomas Hombert.