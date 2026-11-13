Le conseil d’administration du numéro 1 mondial de la conception de puces dédiées à l’IA vient de limoger Jensen Huang, son emblématique CEO, avec effet immédiat et sans donner de justification.

Le communiqué officiel daté d’hier présente ce départ comme une démission mais tout le monde sait à présent que le PDG a été poussé à la porte suite au scandale découlant d’un triple adultère. Jensen Huang reconnait avoir eu une liaison extraconjugale avec Alice Huang, mais aussi avec Kimberley Powell, la vice-présidente de Nvidia en charge de la division santé. Par ailleurs, l’agence de presse Reuters affirme qu’il a également entretenu une troisième relation hors mariage avec une autre salariée de Nvidia dont l’identité n’est pas encore dévoilée.

Suite à ces révélations, l’action de Nvidia a très lourdement chuté à la bourse de Wall Street, entraînant une perte de 1.600 milliards de dollars de valeur boursière de la société, selon la revue financière Le Revenu. Des actionnaires ont déposé un recours collectif contre l’ancien dirigeant et co-fondateur de Nvidia.

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En attendant de trouver un remplacement à la tête de Nvidia, la directrice financière du groupe, Colette Kress, est nommée directrice générale par interim tandis qu’Harvey Jones devient président du conseil d’administration de la société.