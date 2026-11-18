L’informatique est le domaine professionnel où les employeurs anticipent le plus de changements liés à l’intelligence artificielle, selon une étude de France Travail. Si l’IA est davantage perçue comme un levier de productivité que comme une menace pour l’emploi, d’autres travaux commencent à mettre en évidence un ralentissement des recrutements dans les professions les plus exposées.

Pour les employeurs, l’intelligence artificielle devrait surtout permettre de gagner du temps plutôt que de se substituer massivement au travail humain. C’est le principal enseignement d’une étude de France Travail réalisée auprès de plus de 16 000 établissements dans le cadre de son enquête Besoins en main-d’œuvre 2026.

À l’horizon de cinq ans, 41% des employeurs anticipent un impact de l’IA sur le principal métier exercé dans leur établissement. Dans 35% des cas, ils prévoient essentiellement des gains de temps sur certaines tâches, contre 6% qui envisagent une automatisation d’une part importante des activités.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

L’informatique et les télécommunications arrivent en tête des domaines concernés, avec 87% des employeurs anticipant un impact de l’IA, dont 68% sous forme de gains de temps et 19% d’une automatisation plus poussée. Dans le détail, 94% prévoient une transformation des tâches des ingénieurs informatiques, contre 85% pour les techniciens. Ces derniers apparaissent davantage exposés à l’automatisation : 20% des employeurs estiment que l’IA pourra prendre en charge une part importante de leurs tâches, une proportion encore supérieure pour les développeurs.

Les autres professions fortement concernées sont celles de la comptabilité (83%), de la gestion et administration (76%), de la banque et des assurances (75%), des études et de la recherche (64%) et de la communication, de l’information et des arts et spectacles (58%). À l’inverse, les métiers du bâtiment, de l’hôtellerie-restauration et des services à la personne apparaissent beaucoup moins exposés. L’étude souligne également que les employeurs ayant déjà adopté l’IA anticipent davantage de gains de productivité.

Un ralentissement des recrutements déjà perceptible

Ces anticipations font écho aux conclusions d’une autre étude, publiée le même jour par Coface et l’Observatoire des emplois menacés et émergents (OEM), qui s’intéresse aux effets déjà observables sur les recrutements. En analysant les offres enregistrées par France Travail depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, les auteurs constatent un décrochage des professions les plus exposées à l’IA.

Selon Coface, au troisième trimestre 2026, les métiers présentant un niveau d’exposition à l’IA supérieur de dix points ont enregistré une évolution de leurs offres d’emploi inférieure de 12,4% à celle des professions moins exposées d’un même secteur, par rapport à la situation précédant le lancement de ChatGPT. Les professions de l’informatique, de la comptabilité, des ressources humaines, du conseil, du droit et de la recherche affichent ainsi des volumes d’offres inférieurs de 20 à 35% aux niveaux attendus compte tenu des tendances sectorielles. Coface évalue à plus de 100 000 par an le déficit d’offres dans ces professions par rapport à ces tendances, sans toutefois établir de lien de causalité direct avec l’IA.

Une étude de la Banque de France publiée le 8 octobre avait déjà mis en évidence un ralentissement particulièrement marqué des embauches de jeunes actifs dans les métiers les plus exposés à l’IA générative. Entre novembre 2022 et mars 2026, les embauches en CDI des 21-29 ans ont reculé de 28% dans les métiers les plus exposés, contre 8% dans les moins exposés.

Ces travaux laissent entrevoir une transformation progressive du marché du travail, qui passerait d’abord par une réduction des embauches et des remplacements de salariés plutôt que par des licenciements massifs. Une évolution susceptible de compliquer notamment l’entrée des jeunes diplômés dans les métiers informatiques, sans préjuger de l’effet net de l’IA sur l’emploi à plus long terme.