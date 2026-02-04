Weytop, éditeur parisien spécialisé dans la virtualisation des postes de travail, participe au salon IT Partners qui se tient actuellement à Paris La Défense Arena. Loïc Poujol, cofondateur et directeur associé de Weytop, explique comment sa jeune pousse est parvenue à se maintenir à l’équilibre dès sa seconde année, dans un environnement très concurrentiel.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Loïc Poujol : Weytop est un éditeur souverain de logiciel de virtualisation. Notre entreprise s’appuie sur un réseau indirect d’une dizaine d’intégrateurs – dont SCC et Koesio – et de distributeurs en France, pour une cinquantaine de clients finaux. Nous avons aussi des partenariats technologiques très actifs avec Dell, Nvidia, Bouygues Telecom et 3DS.

Channelnews : Quelle est la solution que votre entreprise a choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Loïc Poujol : Notre propre plateforme de virtualisation du poste de travail (DaaS et VDI).

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Loïc Poujol : Nous avons connu une croissance à deux chiffres en 2025, notamment dans le secteur vertical Education / Formation (lycées et enseignement supérieur). Cela s’est traduit par une deuxième année à l’équilibre et une augmentation de l’équipe. Nous avons intégré 4 personnes en 2025 et sommes 15 salariés aujourd’hui.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Loïc Poujol : Nous avons fourni la brique technologique de la solution Class Connect, en cours de déploiement dans les lycées de la région Ile-de-France, suite à un appel d’offres remporté en 2023. Cette solution s’appuie sur le cœur technologique de Weytop et des parcours repensés pour s’adapter aux spécificités des enseignants et des élèves. A terme, Class Connect pourrait représenter le plus grand parc de postes virtualisés d’Europe. En effet, la région Ile-de-France envisage de remplacer 200.000 machines physiques environ par 130.000 machines virtuelles.

Channelnews : Avez-vous annoncé (ou prévoyez-vous d’annoncer) des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Loïc Poujol : En 2026, Weytop va continuer d’étoffer son kit de développement (SDK) pour permettre aux partenaires qui le souhaitent de développer des parcours et des contextes de déploiement infra en phase avec leurs stratégies commerciales. Cela doit permettre aux intégrateurs de penser et réaliser une solution de bout-en-bout totalement adaptée à leurs verticales de prédilection.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous cette année ?

Loïc Poujol : Nous venons de boucler une nouvelle levée de fonds de 1,7 millions d’euros fin 2025. En 2026, nous prévoyons de doubler notre activité et comptons recruter cinq nouvelles personnes.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Loïc Poujol : Le développement de notre collaboration avec le studio d’animation 3D TAT à Toulouse. Notre objectif est de lui garantir une performance graphique sans équivalent dans un contexte virtualisé : 120 FPS, 4K, aucune distorsion colorimétrique. Ce projet devrait nous permettre de devenir un acteur de référence dans les domaines de la création graphique, du BIM (Building Information Model, ou représentation virtuelle d’un ouvrage) et de l’animation, comme nous le sommes actuellement dans l’éducation. Nous voulons également développer une nouvelle expertise verticale dans le Building Management. Dans ce domaine, nous avons un projet en cours avec un musée parisien.