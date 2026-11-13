Cisco démarre son exercice fiscal 2027 sur une forte accélération de sa croissance, portée par les investissements dans les infrastructures réseau et l’IA. Pour son premier trimestre clos le 24 octobre, le constructeur affiche un chiffre d’affaires record de 18,5 milliards de dollars, en progression de 24% sur un an, contre 18,14 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice net bondit de 59% à 4,6 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté atteint 1,40 dollar (+40%), dépassant également les attentes du marché (1,33 dollar). Cisco signe ainsi sa plus forte croissance trimestrielle de chiffre d’affaires depuis plus de quinze ans.

La dynamique repose essentiellement sur les équipements réseau, dont les ventes progressent de 43% à 11,1 milliards de dollars. Les activités sécurité (+7%), collaboration (+8%) et observabilité (+2%) affichent des progressions nettement plus modestes. Les revenus des services restent quasiment stables (+1%).

L’essor des infrastructures IA chez les hyperscalers constitue le principal moteur de cette accélération. Cisco relève de 7,5 à 9 milliards de dollars sa prévision de revenus pour cette activité sur l’exercice 2027, soit plus du double des quelque 4 milliards réalisés en 2026. Son PDG Chuck Robbins réaffirme sa conviction que le marché entre dans un supercycle pluriannuel des réseaux, alimenté par les besoins croissants d’interconnexion des infrastructures d’IA.

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Cette croissance continue toutefois de peser sur la rentabilité brute, comme lors du précédent exercice. La marge brute ajustée recule de 68,1% à 65,6% sur un an, sous l’effet d’un mix produit davantage orienté vers le matériel et du renchérissement des composants, notamment des mémoires. Cisco parvient néanmoins à améliorer son efficacité opérationnelle : sa marge d’exploitation ajustée atteint un niveau record de 37,8%, tandis que son résultat opérationnel ajusté progresse de 37%.

Fort de ces résultats, Cisco rehausse sensiblement ses perspectives pour l’exercice 2027. Le groupe vise désormais un chiffre d’affaires compris entre 74,8 et 75,8 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 72,2 à 73,4 milliards. Il relève également son objectif de bénéfice par action ajusté, désormais attendu entre 5,47 et 5,53 dollars. Pour le deuxième trimestre, Cisco anticipe des revenus compris entre 18 et 18,2 milliards de dollars. Des prévisions boudées par Wall Street, avec une baisse de l’action de plus de 6% vendredi.