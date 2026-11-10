L’éditeur texan NinjaOne refond son programme dédié aux fournisseurs de services gérés (MSP).

Tout d’abord, il annonce la mise en place d’un réseau d’échanges de bonnes pratiques financières et opérationnelles entre pairs. Ensuite, il propose des formations avancées d’aide à la vente, ainsi que la mise à disposition de nouvelles ressources marketing et de conseils pratiques pour optimiser la rentabilité opérationnelle. Il met également en avant des formations spécifiques à l’intégration de l’IA, de l’accompagnement en matière de cybersécurité liée à l’usage de l’IA et en matière de conformité à la réglementation en vigueur. Il mise par ailleurs sur des gains d’efficacité pour les MSP avec l’automatisation de la plateforme cloud d’administration IT NinjaOne.

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Fondée en 2014 sous le nom NinjaRMM, la société étasunienne a progressivement élargi son périmètre au-delà de la supervision et de la gestion à distance (RMM) pour couvrir la gestion des terminaux, l’application automatisée des correctifs, la sauvegarde, l’accès distant, la gestion des vulnérabilités ou encore la gestion de terminaux mobiles (MDM). Cette année, NinjaOne entend accélérer l’intégration de l’IA dans sa plateforme et conforter son positionnement de console unifiée pour les MSP.