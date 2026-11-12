Ce témoignage est tiré de l’intervention de Nicolas Leroy-Fleuriot à la table ronde « Sortir de la dépendance technologique et résilience : quelles approches concrètes ? », lors de la matinale 01Channel « Souveraineté numérique et partenaires IT : opportunité ou mirage ? » , le 18 novembre 2025. Il fait partie du fil rouge de Souveraineté&Business , la rubrique de ChannelNews qui donne la parole à dix-huit dirigeants du channel sur la manière de construire et de vendre une offre souveraine, en partenariat avec Bitdefender.

Souverain ne veut pas dire sans technologie américaine. Pour Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology, opérateur de cloud bordelais qui exploite cinq data centers en France et trois en Suisse, tout se joue dans la manière d’opérer ces technologies. Et dans la capacité à changer de brique.

Cheops Technology compte 12 agences en France et une filiale en Suisse, pour un peu plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ses data centers, il les opère « de façon souveraine pour chaque pays ». Et la définition qu’il en donne prend le contre-pied d’une partie du discours ambiant.

Nous avons une définition chez Cheops Technology : exploiter les meilleures technologies du marché – et elles sont souvent américaines, parfois chinoises – de façon souveraine. Nicolas Leroy-Fleuriot, Cheops Technology

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Opérer sans s’exposer au Cloud Act

Concrètement, il s’agit de s’assurer que les systèmes, les données et les applications des clients hébergés « ne soient pas accessibles par des tiers, pour quelque raison que ce soit, légale ou illégale ». Ce qui suppose de ne pas être soumis au Cloud Act. Le dirigeant insiste sur un point : dans certains cas, « le client final n’est pas prévenu que ses données ont été transmises ».

Pas question pour autant de bannir les produits américains. « On ne peut pas se passer des technologies américaines. On peut se raconter ce qu’on veut, il y aura toujours, dans un système d’information, un produit américain qui, si on ne l’exploite pas de la bonne manière, peut être soumis au Cloud Act. » L’enjeu est d’empêcher tout accès aux données par ces partenaires technologiques.

Interchangeabilité et maintenabilité

La dépendance se règle aussi par des solutions interchangeables, jusqu’au niveau des briques logicielles. « La vraie souveraineté, c’est peut-être de pouvoir se passer d’une des briques technologiques quand cela devient nécessaire », avance-t-il, avant de résumer : « souveraineté, cela veut dire interchangeabilité ». Autrement dit, disposer d’alternatives, « qu’il s’agisse de VMware, de Nutanix, de KVM ou d’OpenShift ». Avec une réserve : certains clients ont des applications adhérentes à VMware « et qui ne pourront pas quitter VMware ».

L’open source n’est pas pour lui une réponse automatique. Un opérateur qui garantit une disponibilité permanente doit savoir qui maintient ce qu’il exploite.

Le vrai sujet, quand on est opérateur de cloud et qu’on gère des clients qui ont besoin d’une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est la maintenabilité de ce qu’on exploite. Et là, on touche très vite les limites de l’open source. Nicolas Leroy-Fleuriot, Cheops Technology

Si KVM « tourne », la maintenabilité de KubeVirt est selon lui « peut-être préférable chez Red Hat avec OpenShift », ce qui pose à son tour la question de la souveraineté, « puisque Red Hat, c’est IBM ».

Messagerie puis IA

Agréé hébergeur de données de santé, Cheops Technology héberge des hôpitaux et des cliniques. Mais il voit un angle mort chez des clients qui font de la R&D dans la défense ou la santé et confient leur messagerie à Microsoft 365 ou à Gmail. À la demande de ses clients, l’opérateur a lancé Mail in France, une suite collaborative construite avec des briques open source, avec Outlook en interface « de manière à ne pas perturber l’expérience utilisateur ». La demande suit : la souveraineté est « montée à la tête des décideurs depuis janvier 2025 », et la région Occitanie a lancé une consultation pour basculer ses environnements publics sur une messagerie souveraine.

L’étape suivante est l’IA, avec une offre de LLM exécutés dans ses propres data centers, « de manière à ce que les données des clients restent localisées ici et ne partent pas chez les opérateurs d’IA américains, ou au pire chinois ». Le matériel, lui, reste américain : puces et GPU Nvidia, serveurs HP ou Dell.