Confronté au vieillissement de son ERP propriétaire et plutôt que de le moderniser, Obilog a choisi de devenir intégrateur de l’ERP open source Open-Prod. L’éditeur annécien, qui a rejoint le groupe Kardol en 2022, entend ainsi pérenniser sa base installée, voire renouer avec la conquête de nouveaux clients, tout en s’affranchissant de sa dette technique.

Créé il y a plus de 35 ans avec le concours d’entreprises de décolletage de la vallée de l’Arve (Haute Savoie), Obilog a progressivement étendu le périmètre de son ERP aux différents métiers de la transformation de la matière (usinage, tôlerie, plasturgie…). Il compte aujourd’hui une centaine de clients, notamment dans les secteurs automobile et aéronautique. Si sa solution conserve une grande pertinence fonctionnelle, l’obsolescence de son ergonomie et de son d’architecture la rendait de moins en moins apte à séduire de nouveaux clients. Plutôt que de la réécrire entièrement, Obilog a fait le choix, à l’issue d’une réflexion engagée il y a dix-huit mois, de s’adosser à un ERP du marché.

Le choix d’Open-Prod s’explique par sa vocation industrielle, sa proximité fonctionnelle avec le logiciel historique d’Obilog, mais surtout par la latitude que l’éditeur laisse à ses intégrateurs pour développer leurs propres verticalisations. Obilog entend ainsi redéployer ses ressources R&D sur le développement autour d’Open-Prod de modules complémentaires s’appuyant sur son expertise métier. Il envisage à cet effet de constituer un club utilisateurs afin d’associer ses clients à la spécification de ces modules. La liberté d’hébergement offerte par Open-Prod lui permettra également de s’appuyer sur les services d’hébergement du groupe Kardol.

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Cette réorientation implique une refonte partielle de son modèle économique. Pour compenser la baisse des revenus liés aux licences – qui pouvaient jusqu’ici représenter de l’ordre de 30 % du montant d’un projet – et à la maintenance, Obilog compte augmenter son volume de prestations. L’éditeur mise pour cela sur l’optimisation de ses processus internes, de façon à libérer du temps à ses consultants, et le développement une activité de tierce maintenance applicative (TMA) sur abonnement, afin de répondre aux besoins d’évolution propres à chaque client.

L’adossement à Kardol – 340 collaborateurs, huit filiales et 55 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2025 – joue un rôle déterminant dans la transformation d’Obilog. Déjà intégrateur de Sage X3, IFS et SAP Business One, Kardol fait bénéficier Obilog de son expérience en matière de déploiement, de maintenance et de développement de verticalisations autour d’ERP tiers. En retour, Obilog fait figure de laboratoire au sein du groupe, dont il est la première filiale à expérimenter le modèle économique de l’open source.

Obilog a fait le pari d’opérer cette transformation sans licenciement ni réduction d’effectifs. Pour sa vingtaine de salariés, il a donc fallu aussi se remettre en question. Les développeurs ont dû apprendre à développer autour d’un noyau tiers, tandis que les consultants et chefs de projet ont dû, eux, se familiariser avec la nouvelle solution et adapter leurs méthodes de déploiement. « Tout le monde a suivi et [est] très motivé par le projet », se félicite néanmoins Florence Malardel, directrice générale d’Obilog.

Obilog entend assurer une transition progressive de sa centaine de clients vers Open-Prod. « Cette transition se fera au rythme de chaque client, en fonction de ses besoins, de ses priorités et du calendrier d’évolution de son système d’information, explique Obilog dans un communiqué commun avec Open-Prod. Du reste, Obilog ne s’attend pas à convertir la totalité de ses clients, « certains souhaiteront de profiter de l’occasion pour changer de fournisseur, d’autres préféreront conserver leur ERP actuel pour éviter de réinvestir », souligne Florence Malardel. Bien-entendu, Obilog continuera à assurer la maintenance opérationnelle et la mise en conformité réglementaire de sa solution historique afin de garantir la continuité de service de son parc. Aucune date de fin de maintenance n’a été arrêtée.

Un premier projet de migration a démarré en septembre chez un décolleteur de la vallée de l’Arve dont l’un des fondateurs avait contribué à la définition des fonctionnalités de l’ERP historique. Mis en œuvre conjointement avec les équipes d’Open-Prod – et bénéficiant de conditions tarifaires préférentielles, notamment sur la reprise des données –, ce projet mobilisera un peu moins de 50 jours/homme facturés, pour une mise en production prévue en juillet 2027. Obilog souhaite migrer rapidement deux autres clients pour démontrer la validité de son nouveau positionnement.

Malgré les incertitudes liées à sa transformation, l’entreprise ne devrait pas enregistrer de recul de son activité cette année. Elle anticipe au contraire une hausse rapide du nombre de projets et s’attend même à renforcer ses équipes. Une nouvelle consultante a d’ores et déjà été recrutée en septembre et un autre consultant devrait rejoindre ses rangs en janvier. À la différence des consultants historiques, qui continuent d’intervenir sur les deux solutions, les nouvelles recrues sont affectées quasi exclusivement à Open-Prod.