Le conseil d’administration de Numeum a élu le 1er juillet Mehdi Houas à la présidence du syndicat professionnel du numérique pour un mandat de trois ans. Le président-fondateur de Talan succède à Véronique Torner, qui présidait l’organisation depuis juin 2023.

Administrateur de Numeum depuis neuf ans, Mehdi Houas présidait jusqu’à présent les commissions Finances & Fiscalité et Industrie du syndicat. Il a également présidé, de 2022 à 2024, l’association Talents du Numérique, qui œuvre au rapprochement entre établissements d’enseignement supérieur et entreprises du secteur. Ingénieur diplômé de Télécom Paris, il a commencé sa carrière chez Alcatel-Lucent puis IBM avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. Il a notamment fondé Valoris en 1989, puis Talan en 2002, groupe de conseil et de services en transformation par la technologie qui compte aujourd’hui plus de 6.200 collaborateurs dans 22 pays.

Sous sa présidence, Numeum entend poursuivre plusieurs priorités. À l’approche d’un nouveau cycle électoral, le syndicat veut d’abord porter davantage la voix de la filière dans le débat public, afin que les enjeux de compétitivité et de résilience par le numérique soient mieux pris en compte dans les grandes orientations stratégiques du pays. L’organisation veut également renforcer son ancrage européen et défendre une vision commune du numérique à l’échelle du continent. Elle met aussi en avant l’ambition de contribuer à bâtir une « troisième voie » numérique, en développant des partenariats stratégiques avec d’autres écosystèmes, notamment africains. Enfin, Numeum entend continuer à promouvoir un numérique responsable et de confiance, en travaillant à des repères éthiques pour accompagner les transformations technologiques au service de l’intérêt général.

Cette élection intervient dans la foulée du renouvellement partiel du conseil d’administration de Numeum, acté lors de l’assemblée générale du 16 juin. Vingt-deux candidatures avaient été déposées pour quinze sièges ouverts à élection. Parmi les administrateurs élus pour trois ans figurent notamment Eric Blazy (Orange Business Services), Olivier Cazzulo (Netsystem), Anne-Gaëlle Chasles (IBM France), Xavier Côte de Soux (OnePoint), Virginie Fauvel (Harvest), Térence Goudriaan (Capgemini), Véronique Hangard (SAP France), Charles Mauclair (SII), Homéric de Sarthe (Craft.ai), France Titin-Snaider (Harington Impact), Galliane Touze (Berger-Levrault) et Bruno Vaffier (Cegid).

Numeum revendique près de 2.500 entreprises adhérentes, représentant 85% du chiffre d’affaires du secteur numérique en France. Celui-ci pèse, selon le syndicat, 70 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 670.000 collaborateurs.

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