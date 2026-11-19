L’entreprise étasunienne Anthropic, créatrice de l’IA Claude, a fait son entrée en bourse sur le Nasdaq ce jeudi 19 novembre 2026, sous le symbole ANT, avec un prix d’introduction fixé à 83 dollars par action et une levée historique.

Le montant de la levée est de 107,3 milliards de dollars, dont un placement privé de 26 milliards de dollars, pour une valorisation proche de 1.500 milliards de dollars.

L’opération devrait rapporter 550 millions de dollars de commissions aux banques impliquées, selon un rapport déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme étasunien de la bourse.

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Dorénavant, les résultats financiers de la société fondée à San Francisco en 2021 par Dario et Daniela Amodei serviront de baromètre au secteur de l’intelligence artificielle.