Le fondateur et ex-dirigeant d’Open IP Laurent Silvestri (photo) revient à l’opérationnel dans le rôle du président de Lynakor, une jeune pousse spécialisée dans l’IA qu’il a créée fin 2025 avec deux autres entrepreneurs du numérique : Thierry Verrecchia et Hugues Hermenault (qui a notamment été directeur exécutif de Manutan).

Lynakor se définit comme un « opérateur d’infrastructures agentiques ». Son ambition est d’accompagner les entreprises de 10 à 1 000 salariés dans la construction d’un système d’information sur-mesure en centralisant leurs connaissances et en substituant progressivement aux applications existantes des logiciels sur mesure, développés à l’aide d’agents IA. L’objectif est de réduire leurs coûts logiciels et d’améliorer leur performance opérationnelle.

Sa proposition de valeur repose sur un parcours en trois étapes. La première consiste à auditer les processus des clients. Un rôle que Lynakor a confié à des auditeurs indépendants. La jeune pousse met à leur disposition Elykor, une plateforme d’audit augmentée par l’IA qui analyse les documents de l’entreprise cliente, ses échanges électroniques et les entretiens de ses collaborateurs réalisés par les auditeurs pour établir une cartographie de ses processus, identifier les axes d’amélioration et définir une feuille de route. Pour ces audits, Lynakor a conçu une méthodologie inspirée d’APQC, de BPMN et de Six Sigma.

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Sur la base de cette feuille de route ainsi définie, Lynakor démarre ensuite le processus de développement des applications métier via ses agents IA. Laurent Silvestri évoque un délai de trois ou quatre jours par application pour un coût unitaire de l’ordre de 2 000 à 3 000 euros.

Puis Lynakor prend en charge la maintenance, la gouvernance et la sécurité de ces applications moyennant la souscription d’un abonnement mensuel. Les applications peuvent être hébergées sur les infrastructures des clients ou chez leur fournisseur cloud habituel. Les entreprises conservent la propriété des données et des logiciels développés.

Pour servir ses objectifs de croissance, Lynakor s’est attelé à la constitution d’un réseau national d’une quarantaine d’auditeurs indépendants sur 2026-2027. En parallèle, la société recrute des intégrateurs et prestataires informatiques comme ambassadeurs, chargés d’identifier des opportunités chez leurs clients et de faciliter les déploiements.

Cette organisation où le commerce et les audits sont externalisés et où les développements sont automatisés, permet à Lynakor de fonctionner avec une structure réduite. La société compte actuellement quatre personnes, dont ses trois associés. La société n’envisage aucun autre recrutement pour le moment.