Le ESET Partner Tour 2026 fera étape dans sept stades du pays, de Marseille à Paris, pour aider revendeurs et prestataires de services managés (MSP) à basculer vers un modèle économique fondé sur les services plutôt que sur la simple revente de licences.

Un thème imposé par le contexte : « l’avenir de la cybersécurité est managé »

L’éditeur de solutions de sécurité informatique a choisi de placer son roadshow sous ce mot d’ordre, à l’heure où les cybermenaces se multiplient et où l’intelligence artificielle transforme aussi bien les méthodes d’attaque que les outils de défense. L’événement s’adresse largement aux dirigeants, responsables commerciaux, responsables techniques, administrateurs systèmes, techniciens et consultants des partenaires d’ESET. Tous sont conviés, mais aussi les revendeurs et MSP qui ne travaillent pas encore avec la marque.

Le constat de départ tient en quelques lignes : les environnements à protéger se sont complexifiés (endpoints, cloud, applications SaaS, identités numériques, infrastructures hybrides) et cette surface d’attaque élargie exige une surveillance permanente. Les PME, longtemps considérées comme des cibles secondaires, sont désormais en première ligne, prises en étau entre des obligations réglementaires renforcées, à commencer par la directive européenne NIS2, et une pénurie persistante de compétences en cybersécurité. Un panorama réalisé par ESET auprès de 500 décideurs IT français vient étayer ce diagnostic.

Le revendeur, nouveau pivot de la sécurité des PME

Pour ESET, cette situation rebat les cartes du rôle des revendeurs. Grâce à leur connaissance fine des infrastructures et du niveau de maturité de leurs clients, ils jouent un véritable rôle de soutien en accompagnant les clients dans la définition des priorités de sécurité, le déploiement des protections et la préparation de la réponse aux incidents. Le modèle MSP pousse cette logique plus loin encore, en combinant supervision, administration, automatisation et expertise pour standardiser les opérations et bâtir des revenus récurrents sur plusieurs clients à la fois.

C’est précisément ce virage qu’ESET veut accompagner. L’éditeur met en avant sa plateforme ESET PROTECT, qui centralise l’administration de plusieurs clients depuis une console unique et permet d’automatiser tâches, politiques et déploiements, complétée par des intégrations RMM et une API dédiée à l’administration des offres MSP. En complément, les services de détection et réponse managées (MDR) apportent une surveillance continue assurée 24 heures sur 24 par les équipes d’ESET, sans que le partenaire ait à monter son propre centre opérationnel de sécurité (SOC). La répartition des rôles reste nette : à ESET la technologie et l’expertise spécialisée, au partenaire la relation client et le pilotage.

« C’est un vrai plaisir de reprendre la route du Tour de France pour rencontrer nos partenaires en région », a déclaré Jérémy Jaffry, directeur Channel d’ESET France, ajoutant que les échanges porteront sur les services managés, l’évolution des solutions de l’éditeur, la surveillance et la réponse 24h/24, ainsi que sur la place grandissante de l’intelligence artificielle dans les technologies de détection.

Une journée type entre plénière, ateliers et coulisses de stade

Chaque étape régionale suivra le même format, pensé pour laisser la part belle à la pratique plutôt qu’aux discours. La journée démarre par un accueil café à 8h30, suivi à 9h00 d’une plénière consacrée à l’évolution du marché et à la vision Channel d’ESET. Deux ateliers se tiennent ensuite en parallèle à partir de 10h30, avant un déjeuner networking à 12h45 et une visite exclusive des coulisses du stade à 14h00.

Les deux ateliers ciblent des publics distincts :

Atelier Business « Construire l’entreprise de cybersécurité de demain » : destiné aux dirigeants, gérants, responsables commerciaux et business developers, il traite du passage du statut de revendeur à celui de fournisseur de services, de la construction d’une offre rentable et récurrente, et des arguments à mobiliser pour convaincre les clients de basculer vers les services managés.

: destiné aux dirigeants, gérants, responsables commerciaux et business developers, il traite du passage du statut de revendeur à celui de fournisseur de services, de la construction d’une offre rentable et récurrente, et des arguments à mobiliser pour convaincre les clients de basculer vers les services managés. Atelier Technique « Piloter efficacement des services de cybersécurité managés » : conçu pour les responsables techniques, administrateurs systèmes, techniciens et consultants, il aborde la mutation du métier de technicien MSP, appelé à passer d’un support ponctuel à un pilotage continu de la sécurité, ainsi que les leviers d’industrialisation autour des services MDR.

Un roadshow ouvert au-delà du réseau de partenaires existant

Fait notable, le ESET Partner Tour 2026 sera ouvert à des revendeurs et MSP qui ne font pas encore partie de son réseau de partenaires, une façon pour l’éditeur d’élargir son recrutement au moment où la demande pour des services de cybersécurité managés s’accélère.

Le programme complet et les inscriptions par étape sont disponibles sur le site dédié d’ESET.

