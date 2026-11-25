Après six ans à la tête de Nutanix, Rajiv Ramaswami s’apprête à passer la main. Le dirigeant a annoncé le 24 novembre, dans une lettre adressée aux collaborateurs de l’éditeur, avoir engagé avec le conseil d’administration la recherche de son successeur. Il restera en poste jusqu’à l’arrivée de ce dernier, avant d’accompagner la transition en qualité de conseiller. Aucun calendrier précis n’a été communiqué.

Arrivé fin 2020 en provenance de VMware, dont il était directeur des opérations, Rajiv Ramaswami a mené à bien la transformation de Nutanix en un éditeur de logiciels par abonnement rentable. Entre les exercices 2020 et 2026, le chiffre d’affaires a plus que doublé, le nombre de clients a quasiment doublé pour dépasser les 30.000 et le flux de trésorerie disponible est passé de –249 à +841 millions de dollars.

Sous sa direction, Nutanix a également dépassé son positionnement historique dans l’hyperconvergence pour devenir un fournisseur de plateformes de cloud hybride, en étendant son offre aux principaux clouds publics, en l’ouvrant aux solutions de stockage tierces, en se dotant d’une plateforme Kubernetes et en élargissant son écosystème de partenaires.

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Sans préciser les raisons de son départ, Rajiv Ramaswami estime que Nutanix est arrivé à un point d’inflexion de son histoire. La prochaine étape consistera à imposer l’éditeur comme un fournisseur de référence de plateformes d’infrastructures pour l’IA d’entreprise. Le dirigeant et le conseil d’administration sont convenus que le moment était opportun pour préparer sa succession.

L’annonce coïncide avec la publication des résultats du premier trimestre de l’exercice 2027, clos fin octobre. Le chiffre d’affaires ressort en hausse de 15%, à 772,4 millions de dollars, et le bénéfice net s’est établi à 143,6 millions de dollars, contre 62,1 millions de dollars un an plus tôt.

Malgré ces bonnes performances, l’incertitude liée à la succession du CEO et des prévisions annuelles légèrement en deçà des attentes des analystes ont fait chuter le titre de plus de 15% mercredi en début de séance.