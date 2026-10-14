SEWAN annonce le renouvellement de ses certifications HDS et ISO 27001, confirmant ainsi son engagement en faveur de la sécurité et de la conformité dans le domaine de l’hébergement de données.

Cette reconnaissance, accordée à l’issue d’un audit mené par la société LSTI/APAVE, atteste de la capacité de SEWAN à proposer des solutions d’hébergement répondant aux exigences les plus strictes. Elle renforce la position de l’entreprise parmi les acteurs de référence capables d’accompagner les professionnels dans la gestion sécurisée de leurs données et applications critiques.

Le renouvellement de ces certifications illustre également les investissements continus réalisés par SEWAN pour moderniser ses infrastructures et optimiser ses processus. Cette démarche vise à garantir à ses clients des environnements d’hébergement performants, évolutifs, souverains et hautement sécurisés, tout en soutenant efficacement leurs projets de transformation numérique.

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Stanislas De Goriainoff chez SEWAN « L’adoption des standards les plus exigeants du marché ainsi que le respect des réglementations en vigueur nous permettent de fournir des services à forte valeur ajoutée. Le renouvellement de nos certifications constitue une garantie supplémentaire pour nos clients, qui peuvent ainsi héberger leurs données et solutions dans un environnement fiable et sécurisé. Dans cette perspective, SEWAN poursuit ses investissements afin d’enrichir son offre de services et de mettre à disposition des professionnels des infrastructures informatiques robustes et adaptées à leurs enjeux métiers. »