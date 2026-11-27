Deux des principales organisations syndicales de Sage France, la CFTC (majoritaire) et la CFDT (3e) ont appelé les quelque 1.300 salariés de la filiale française de l’éditeur à se mettre en grève ce lundi 30 novembre pour protester contre la politique salariale de l’entreprise. Une première depuis 2012.

« Nous sommes mécontents de l’enveloppe proposée par Sage dans le cadre des dernières négociations salariales », explique-t-on de source syndicale. Sage a proposé 2 % d’augmentation de la masse salariale. Les syndicats espéraient plus, notamment sous la forme d’une prime de partage de la valeur. Syndicat et direction se sont séparés de leurs dernière négociations le 16 novembre dernier sur un désaccord.

Cet appel à la grève intervient alors que Sage a publié la semaine dernière des résultats annuels en forte progression. Sur son exercice clos fin septembre 2026, l’éditeur britannique a vu son chiffre d’affaires croître de 11 %, à 2,78 milliards de livres sterling, et son bénéfice d’exploitation de 13 %, à 600 millions de livres (après une hausse de 17 % l’exercice précédent). Et si les salariés sont tenus au régime minceur, les actionnaires, eux, ne sont pas à plaindre. Le groupe prévoit de relever son dividende par action de 8 %, après une augmentation de 7 % en 2025. En cumulant dividendes et rachats d’actions, Sage a restitué plus de 1,6 milliard de livres sterling à ses actionnaires au cours des deux derniers exercices.

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« Sage sait reconnaître la valeur de ses actionnaires. Il est temps qu’elle reconnaisse aussi celle de ses salariés », proclame dans son tract l’intersyndicale, qui souligne que le directeur général du groupe Sage, Steve Hare, a bénéficié de deux augmentations successives de 15 % de son salaire fixe, soit une hausse cumulée de 32,25 % en deux ans.

Les syndicats ne s’attendent pas à une mobilisation spectaculaire de la part des salariés de Sage, en raison de la forte proportion de cadres dans l’effectif. Du moins au siège de La Défense (photo). Mais le mouvement pourrait être plus visible sur les sites de Bordeaux, Metz, Brest et Les Sables d’Olonne, où les petits salaires sont nombreux. Les syndicats misent d’abord sur la charge symbolique de cet appel à la grève, espérant qu’il suffira à la réouverture des négociations. Au lieu de quoi, d’autres actions seront menées, préviennent les syndicats, convaincus que la solidarité d’une large part des effectifs leur est acquise.

En réponse à notre sollicitation dans le cadre du principe du contradictoire, la direction nous a envoyé ce message : « Sage respecte le droit de grève. Nous sommes attentifs aux préoccupations exprimées par nos collaborateurs et leurs représentants. Notre porte a toujours été ouverte et elle le reste. Nous souhaitons poursuivre le dialogue dans un esprit constructif. »