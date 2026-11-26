L’opérateur lorrain de services hébergés IT et télécoms Inherent rachète Corse Diffusion Informatique.

Avec cette opération, Inherent s’implante pour la première fois en Corse et renforce sa couverture directe dans l’IT, la cybersécurité et les télécoms sur le territoire. Le projet prévoit notamment l’intégration au catalogue de CDI des offres d’Inherent, ainsi que le développement du cross-sell entre les différents univers d’expertise.

« L’acquisition de Corse Diffusion Informatique répond pleinement à notre ambition avec inherent Pro : nous appuyer sur des acteurs de proximité, solidement implantés sur leur territoire, et leur donner accès à la puissance et aux expertises d’un groupe », commente Pierre-Jean Beylier, président d’Inherent, dans un communiqué. « CDI nous permet aujourd’hui de nous implanter en Corse avec une entreprise qui dispose d’un portefeuille clients établi et d’expertises complémentaires aux nôtres ».

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Corse Diffusion Informatique (CDI) accompagne depuis 1983 plus de 300 clients dans les services managés, l’infogérance et la maintenance, à partir de ses implantations à Biguglia et Ajaccio.