Sopra Steria, Orange Business et Capgemini restent en tête du classement des fournisseurs de services numériques du secteur public et de la santé établi par Exaegis Research. L’étude souligne l’intensification de la concurrence sur un marché qui n’a progressé que d’environ 2,3% en 2025, à 8,9 milliards d’euros.

Pas de changement dans le quinté de tête du classement publié par Exaegis Research : Sopra Steria conserve la première place devant Orange Business, Capgemini, Atos et CGI. Ces acteurs évoluent sur un marché dont les perspectives de croissance sont revues à la baisse. Initialement anticipé pour 2026, le franchissement du seuil des 9 milliards d’euros de dépenses en logiciels et services numériques est désormais attendu en 2027. Les services représentent près des deux tiers de ce marché.

Après un premier semestre 2025 marqué par l’adoption tardive de la loi de finances, l’activité a connu un léger regain au second semestre, davantage lié à la reconduction des contrats existants qu’au lancement de nouveaux projets. Cette situation exacerbe la concurrence lors du renouvellement des marchés.

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Sous la contrainte budgétaire, les organismes publics rationalisent leur patrimoine applicatif et revoient leurs arbitrages entre développements spécifiques et progiciels, infrastructures propres et cloud, internalisation et externalisation. Les ESN doivent également composer avec la concurrence émergente des ministères eux-mêmes, qui développent leurs propres services numériques : plateformes cloud, suites logicielles ou socles d’intelligence artificielle.

De nouveaux leviers de différenciation pour les ESN

La résorption de la dette technique, la cybersécurité et l’indépendance technologique restent néanmoins des priorités. Le passage à l’échelle de l’IA devrait également générer des besoins en puissance de calcul, en hébergement de modèles, en gouvernance des données et en compétences.

Parmi les facteurs de différenciation des prestataires, Exaegis Research relève l’expertise sectorielle, notamment dans la défense ou la sphère sociale, l’adossement à une activité d’édition logicielle, le référencement auprès des centrales d’achat (Ugap, Canut, CAIH, Resah…) et les garanties apportées en matière de résilience numérique.

L’IA devient elle-même un facteur de compétitivité dans les appels d’offres. Les donneurs d’ordre publics attendent désormais des ESN qu’elles soient en mesure de quantifier les gains de productivité liés à son utilisation et de les répercuter dans leurs propositions commerciales.