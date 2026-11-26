L’éditeur français Prisme.ai commence à fédérer un écosystème d’intégrateurs autour de sa plateforme d’IA agentique. Après avoir noué des partenariats avec Onepoint, Wavestone, Accenture, Inetum, Talan, Capgemini Invent et Alten au cours de l’année écoulée, la société a récemment engagé des collaborations avec Outscale et Sopra Steria et est sur le point d’en annoncer une avec Blue Soft.

« Aujourd’hui, le marché commence à demander des experts Prisme, de la même manière qu’il demande des experts Microsoft Copilot ou des experts Amazon Bedrock », justifie Wafaâ Amal, directrice générale de Prisme.ai (photo). L’éditeur s’attache ainsi à constituer des centres de compétences chez les ESN et les cabinets de conseil intervenant auprès de ses clients et prospects. Plusieurs disposent déjà de consultants formés à sa technologie. Un cursus de formation certifiant, distinguant différents niveaux d’expertise, doit être mis en place en 2027.

En parallèle, Prisme.ai cherche à multiplier les accords avec les fournisseurs de cloud français et européens afin de faciliter le déploiement de sa plateforme sur leurs infrastructures, notamment via leurs marketplaces. Son partenariat avec Outscale, qui s’est déjà concrétisé par un premier projet commun, illustre cette démarche.

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Créé en 2016 par un ancien directeur technique d’Orange convaincu que le Web deviendrait conversationnel, Prisme.ai s’est mis en tête de simplifier le développement applicatif en réunissant au sein d’un même socle technologique les outils de développement d’interfaces utilisateurs, les outils d’interaction avec le système d’information et une IA conversationnelle. Une approche qui a débouché en 2023 sur la mise sur le marché d’une plateforme que l’éditeur qualifie de « système d’exploitation agentique ».

Destinée aux grandes entreprises et aux ETI, notamment dans les secteurs fortement régulés, cette plateforme leur permet d’industrialiser leurs usages de l’IA en décentralisant la création d’agents auprès des métiers tout en centralisant leur gouvernance. Les collaborateurs peuvent ainsi concevoir leurs propres agents reliés au système d’information, en s’appuyant sur des briques préalablement validées par la DSI : connecteurs, bases de connaissances, compétences et règles de gouvernance. La plateforme intègre également un atelier d’orchestration avancée à destination des profils techniques.

Régulièrement mis en concurrence à Microsoft et à Google dans les appels d’offres, Prisme.ai estime faire la différence par ses capacités natives de gouvernance, d’observabilité, de suivi des coûts en temps réel et d’auditabilité. Autre principal atout : son indépendance vis-à-vis des fournisseurs de modèles de langage et d’infrastructures cloud. Déployable sur site comme dans le cloud, y compris simultanément sur plusieurs infrastructures, la solution est proposée en marque blanche et peut être opérée directement par les équipes IT de ses clients, à la manière d’un SaaS interne.

Prisme.ai revendique aujourd’hui une quarantaine de clients, parmi lesquels EDF, avec plus de 30 000 utilisateurs, Crédit Agricole (18 000), Bouygues Telecom (10 000), Pierre Fabre et Air Liquide. Chez Bouygues Telecom, plusieurs milliers d’agents ont déjà été créés, dont plus de 250 actifs et partagés à l’échelle de l’entreprise. La plateforme y traite cinq milliards de tokens par semaine. En juillet dernier, l’éditeur a également signé un contrat-cadre avec Crédit Agricole AI pour généraliser le déploiement de sa technologie à l’ensemble du groupe bancaire.

Autofinancé depuis sa création, Prisme.ai, dont le modèle économique repose sur la commercialisation de licences annuelles, indique doubler son chiffre d’affaires chaque année depuis trois ans. Estimant que le marché arrive à maturité, l’éditeur prépare une première levée de fonds, qu’il espère boucler fin 2026 ou début 2027, afin d’accélérer son développement commercial en France et dans plusieurs pays européens. Il prévoit de doubler ses effectifs d’ici à la fin de l’année 2027 – actuellement une trentaine de personnes –, en renforçant notamment ses équipes commerciales et marketing.